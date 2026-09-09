Bomberos y forestales refrescan el terreno del incendio forestal de Polop (Alicante)

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Alicante, 9 sep (EFE).- Siete dotaciones de los bomberos y cuatro unidades forestales continúan a primera hora del miércoles refrescando el terreno del área del incendio forestal en un bancal de difícil acceso en la partida de Bacorero, en el término de Polop de la Marina (Alicante), que ha quemado unas 36 hectáreas.

El fuego se originó al mediodía del martes y fue dado por estabilizado a las 20.30 horas aunque los bomberos y forestales han trabajado durante las horas nocturnas para disminuir las altas temperaturas y evitar reproducciones.

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El relevo efectuado a las 8 horas ha mantenido las dotaciones sobre el terreno, a las que se ha sumado un medio aéreo, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. EFE