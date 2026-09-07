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Vox pide en el Congreso que el Gobierno aclare las condiciones de los militares desplegados en Ceuta

03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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Vox ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para su respuesta por escrito para reclamar explicaciones al Gobierno sobre las condiciones socio-sanitarias y de habitabilidad de los militares desplegados en Ceuta.

En concreto, la formación ha puesto el foco en la aparición de enfermedades, como la sarna, entre los efectivos, y ha urgido al Ejecutivo a detallar "las causas reales de estos contagios". En esta línea, ha afeado que se haya permitido al personal "vivir y trabajar en instalaciones que no cumplen estándares básicos de habitabilidad e higiene".

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Los de Santiago Abascal inciden en las condiciones de los alojamientos asignados a los soldados, solicitando garantías de habitabilidad óptima en cuestiones como camaretas, baños, ventilación y limpieza.

Así, Vox insta al Ministerio de Defensa a asegurar que "no volverán a repetirse" situaciones como las sufridas anteriormente por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes, según afirman en su escrito, tuvieron que dormir en "colchones en el suelo" en locales cedidos por el Ejército con humedades y "baños en condiciones denigrantes".

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Además, la formación ha solicitado aclaraciones sobre el uso futuro del Acuartelamiento Coronel Fiscer para alojar a personas inmigrantes, unas instalaciones que actualmente se encuentran ocupadas por militares del Ejército de Tierra.

COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Y APOYO PSICOLÓGICO

En su iniciativa, Vox asegura que se envió a los militares a mantener contacto con los migrantes "sin las mínimas medidas de protección, como mascarillas o guantes", y se interesa por los motivos.

Además, el grupo parlamentario también se ha interesado por las compensaciones económicas e indemnizaciones por razón de servicio previstas para retribuir este "esfuerzo extraordinario".

A nivel operativo, el partido ha reclamado datos sobre la duración total del despliegue, el tiempo de permanencia de cada contingente en los turnos de rotación y si el Gobierno tiene contemplado solicitar medidas de apoyo psicológico o refuerzos de personal para garantizar el descanso de los efectivos.

Finalmente, en clave política, Vox ha cuestionado por qué el Gobierno "sigue defendiendo la actuación de las autoridades marroquíes" y ha preguntado por la falta de medidas preventivas para evitar lo que califican como "invasión migratoria".

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EuropaPress

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