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Sorloth sigue de baja para Anfield

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Majadahonda (Madrid), 7 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantuvo este lunes la baja de Alexander Sorloth, por una lesión muscular, con lo que también se perderá la visita de este miércoles en la Liga de Campeones al Liverpool en Anfield, igual que Arnau Ortiz, por un encuentro de sanción que arrastra.

Son las dos únicas ausencias a día de hoy en el conjunto rojiblanco para el estreno de la máxima competición europea, según el entrenamiento matutino de este lunes, a dos velocidades para la plantilla: los titulares de la derrota del pasado sábado con trabajo de recuperación y los suplentes con más intensidad, incluidos Julián Alvarez y Cuti Romero, ya en el tramo final de su puesta a punto para la titularidad.

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El equipo se desplazará este martes por la mañana a Liverpool para el encuentro del miércoles. EFE

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