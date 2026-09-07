Minuto de silencio en todos los partidos en solidaridad con Nepal

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Madrid, 7 sep (EFE).- La UEFA anunció este lunes que se guardará un minuto de silencio al inicio de todos los partidos de la primera jornada de la Liga de Campeones, como muestra de solidaridad y apoyo con Nepal por la riada que ha causado al menos 1.355 muertos, según los últimos datos.

Además del minuto de silencio, en todos los encuentros que se jugarán mañana martes y el próximo miércoles, se desplegará una pancarta con el lema "no estás solo Nepal".

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El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, aseguró que "la familia entera del fútbol europeo permanecerá unida antes de los partidos de esta semana para expresar" sus "más profundas condolencias y apoyo al pueblo de Nepal".

"Les deseamos fuerza y resiliencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y sus secuelas", añadió.

La primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones empezará mañana martes con los partidos Brujas (BEL)-Aston Villa (ING), AEK Atenas (GRE)-LASK (AUT), Real Madrid (ESP)-Inter (ITA), Borussia Dortmund (GER)-Villarreal (ESP), Oporto (POR)-Manchester City (ING) y Lille (FRA)-Betis (ESP).

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El miércoles se jugarán los encuentros Barcelona (ESP)-Feyenoord (NED), Stuttgart (GER)-Viking (NOR), PSG (FRA)-Slovan Bratislava (SVQ), Liverpool (ING()-Atlético de Madrid (ESP), Sporting (POR)-Galatasaray (TUR) y Nápoles (ITA)-Arsenal (ING).

Nepal elevó este lunes a 1.355 los muertos y mantuvo en 4.996 la cifra de desaparecidos casi dos semanas después de la riada que arrasó asentamientos enteros cerca de la frontera con el Tíbet (China) y mientras que miles de rescatistas intentan todavía encontrar supervivientes.

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Entre los desaparecidos figuran al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. La identificación sigue siendo el mayor desafío, hasta el momento, el Gobierno nepalí solo ha podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

La riada del pasado 26 de agosto, originada por un colapso glaciar en Nepal, generó una masa de hielo, rocas y lodo que alcanzó Gyirong y destruyó un paso fronterizo entre Nepal y la región del Tíbet. EFE

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