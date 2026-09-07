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La bolsa española cae el 0,14 % y conserva los 20.000 puntos mientras sube el 1 % el crudo

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Madrid, 7 sep (EFE).- La bolsa española ha bajado este lunes el 0,14 % pero ha continuado sobre el nivel de 20.000 pese al alza del 1 % del petróleo y a la caída de parte de los grandes valores y de las plazas europeas.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 28,9 puntos, ese 0,14 %, hasta 20.021,8 puntos en el cierre. En el año acumula una subida del 15,68 %.

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Sin la referencia de Wall Street por festivo, con algunos grandes valores a la baja y en retroceso parte de las principales plazas europeas, el parqué española terminaba con pérdidas mientras el barril de petróleo brent subía el 1,43 % y se cambiaba a 97,66 dólares.

De los grandes valores ha destacado la caída del 1,82 % de Telefónica (cuarta mayor del IBEX); mientras que Iberdrola cedió el 0,03 % y BBVA el 0,04 %. Subieron Repsol, el 1,55 % (quinto puesto por ganancias del IBEX), mientras que Inditex avanzó el 0,21 % y Banco Santander el 0,14 %. EFE

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