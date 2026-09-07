La Audiencia Nacional comienza a juzgar el caso Lezo, sobre el Canal de Isabel II

Guardar

Madrid, 7 sep (EFE).- La Audiencia Nacional celebra este lunes el primer juicio del que se conoció como caso Lezo, que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados por la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Más de diez años después de que arrancase la investigación, comienza a juzgarse el caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente madrileño Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión preventiva y aún no ha sido juzgado.

PUBLICIDAD

El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta pieza contra él, y será juzgado a partir del mes de octubre por otra de las ramificaciones de la investigación.

En el juicio que arranca este lunes, la Fiscalía Anticorrupción acusa a 22 personas, entre ellas Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, según el escrito de conclusiones provisionales que presentó en el juzgado ya en 2019.

PUBLICIDAD

En dicho escrito, el ministerio público pide penas de entre 6 y 7 años de prisión y también acusa al expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal Arturo Canalda y varios exconsejeros del Canal.

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros "con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores".

PUBLICIDAD

El juicio arranca este lunes, 7 de septiembre, y está previsto que se extienda hasta el 8 de octubre, en sesiones de mañana y tarde, si bien el calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la vista oral.EFE