Espana agencias

La Audiencia Nacional comienza a juzgar el caso Lezo, sobre el Canal de Isabel II

Guardar

Madrid, 7 sep (EFE).- La Audiencia Nacional celebra este lunes el primer juicio del que se conoció como caso Lezo, que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados por la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Más de diez años después de que arrancase la investigación, comienza a juzgarse el caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente madrileño Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión preventiva y aún no ha sido juzgado.

PUBLICIDAD

El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta pieza contra él, y será juzgado a partir del mes de octubre por otra de las ramificaciones de la investigación.

En el juicio que arranca este lunes, la Fiscalía Anticorrupción acusa a 22 personas, entre ellas Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, según el escrito de conclusiones provisionales que presentó en el juzgado ya en 2019.

PUBLICIDAD

En dicho escrito, el ministerio público pide penas de entre 6 y 7 años de prisión y también acusa al expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal Arturo Canalda y varios exconsejeros del Canal.

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros "con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores".

El juicio arranca este lunes, 7 de septiembre, y está previsto que se extienda hasta el 8 de octubre, en sesiones de mañana y tarde, si bien el calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la vista oral.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este 7 de septiembre en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 7 de septiembre en Zaragoza

¿Cómo estará el clima en Valencia este 7 de septiembre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Valencia este 7 de septiembre?

La UE busca cómo proteger a los menores de las redes sociales y acude a los ejemplos de España y Francia: “Hará un entorno digital sin niños y niñas”

Los países de la Unión Europea se reunirán en las próximas semanas para debatir una normativa común de protección a los menores, que pasa por limitar el acceso

La UE busca cómo proteger a los menores de las redes sociales y acude a los ejemplos de España y Francia: “Hará un entorno digital sin niños y niñas”

Todos los programas que vuelven este lunes 7 de septiembre: de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ a la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’

Las cadenas ya han compartido todos los detalles para la vuelta de las emisiones más emblemáticas de la televisión durante esta temporada

Todos los programas que vuelven este lunes 7 de septiembre: de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ a la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

El supervisor bancario ha contratado a una compañía especializada que ya ha trabajado para importantes museos para que haga “réplica de máxima exactitud” de 10.025 lingotes y talegas de oro amonedado

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

Feijóo busca captar votos del PSOE con sus acusaciones contra Marruecos, pero se arriesga a hipotecar sus relaciones con Rabat: “Tenemos aquí una oportunidad”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

ECONOMÍA

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions