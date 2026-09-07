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Jesús Martínez: "La ciudad deportiva del Oviedo va a ser de las más modernas del mundo"

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Oviedo, 7 sep (EFE).- El presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez, aseguró este lunes que la nueva ciudad deportiva que el club azul construirá en el municipio asturiano de Siero será "una de las más modernas del mundo".

"Ya hemos comprado el terreno, que es de casi 40 hectáreas. Será una de las cuatro o cinco más extensas en cuanto a territorio. Vamos a empezar con la primera etapa, luego la segunda y luego la tercera. El terreno y las licencias pertinentes nos han costado más de tres millones de euros ", explicó en una rueda de prensa el dirigente mexicano, que volvió a Oviedo once meses después de su última visita.

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Martínez, que vio a su equipo empatar ante el Burgos, está en la capital asturiana para recoger la medalla de Asturias que este martes otorgará el Principado al Real Oviedo por su centenario, un reconocimiento por el que en el club están "muy agradecidos".

"La venta del (club) León no afectará en nada al Real Oviedo. Todos los negocios que tenemos son rentables, no sé cuántos años llevaba el Oviedo sin números positivos, pero ahora mismo nos manejamos con eso. Es una política establecida con Martín Peláez, el presidente, que administra conmigo el proyecto. El club tiene que ser rentable", dijo el presidente del Grupo Pachuca sobre la salud financiera del Oviedo.

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Las críticas recibidas el año pasado por el descenso de Primera División y la gestión llevada a cabo por los dirigentes del Oviedo fue otro de los temas a tratar, aunque Martínez comentó que no siente que "Pachuca haya perdido crédito social" y que la afición azul le trató "muy bien" durante el partido ante el Burgos.

En lo deportivo, el Real Oviedo de Julián Calero descansó este lunes y el martes regresará al trabajo, ya con la vista puesta en el partido de este domingo (Nuevo Zorrilla, 16:15 horas) ante el Real Valladolid. EFE

Pfg/pgc/ism

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