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Fiscalía archiva la segunda investigación por torturas durante el franquismo en Via Laietana

15/04/2025 Varias personas durante una concentración convocada por ANC y Comissió de la Dignitat, frente a la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana, a 15 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El motivo de la protesta es pedir que la Jefatura de Policía Nacional de Vía Laietana sea centro de memoria histórica ya que el edificio se convirtió en símbolo de la represión y centro de torturas durante el franquismo. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
15/04/2025 Varias personas durante una concentración convocada por ANC y Comissió de la Dignitat, frente a la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana, a 15 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El motivo de la protesta es pedir que la Jefatura de Policía Nacional de Vía Laietana sea centro de memoria histórica ya que el edificio se convirtió en símbolo de la represión y centro de torturas durante el franquismo. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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La Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona ha archivado las diligencias de investigación de la denuncia presentada por el abogado Manel Pujades por las torturas que sufrió por parte de la policía franquista en la Jefatura de Policía de Via Laietana de Barcelona en 1969.

Según ha avanzado 'El Nacional' y han confirmado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, las diligencias de investigación se han archivado sin presentación de denuncia "por extinción de la responsabilidad criminal por fallecimiento de dos personas identificadas como sospechosas", de conformidad con el artículo 130.1.1 del Código Penal.

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Se trata de la segunda investigación por estos hechos que archiva la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona, después del caso de la activista y militante catalana Blanca Serra (fallecida en abril de este año), en el que el Ministerio Público alegó que no se había podido identificar a los autores de las torturas que ella y su hermana Eva (también fallecida) sufrieron entre 1977 y 1982.

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