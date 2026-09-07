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Felipe VI inaugura el viernes el espacio Base Forum en Rota y asiste al homenaje a las víctimas del 11S

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El rey Felipe VI inaugurará este viernes, 11 de septiembre, el Centro Cultural y Museo Municipal de Rota Base Forum, donde se presentan los vínculos que existen entre los estadounidenses que forman parte de la Base Naval, la Armada y los habitantes de esta localidad de gaditana.

Además, ese mismo día está previsto que el monarca asista al homenaje de militares de España y Estados Unidos a las víctimas del 11-S en la Base Naval de Rota, con motivo del 25 aniversario de los ataques terroristas, según ha detallado Casa Real en su página web, consultada por Europa Press.

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Como se ha apuntado, la Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada Española y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en el enclave.

Sobre Base Forum, se ha detallado que ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Rota y narra la evolución de la ciudad como enclave defensivo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como el impacto y la transformación experimentada tras la implantación de la Base Naval y los más de 60 años de presencia norteamericana.

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Este espacio se sitúa en unas antiguas naves municipales situadas en la avenida de la Diputación, y alberga piezas de gran volumen como aeronaves militares, un helicóptero o un camión de bomberos, junto a otros elementos que contribuyen a convertir la visita en una experiencia divulgativa, atractiva y cercana. Cuenta con alrededor de 2.300 metros cuadrados de superficie museística, además de espacios destinados a exposiciones temporales, actividades culturales y otros eventos.

Para el Ayuntamiento de Rota, la apertura de este nuevo espacio cultural y museístico supone "un importante hito" para la ciudad y culmina un proyecto concebido para preservar, divulgar y poner en valor la historia y la identidad de esta localidad, así como la transformación social, económica y urbana experimentada a lo largo de las últimas décadas en relación con la especial vinculación que mantiene con la Armada y con la comunidad estadounidense de la Base.

Uno de los principales valores de Base Forum es su capacidad para mostrar la historia compartida construida durante estas décadas entre los roteños, la Armada y las miles de familias estadounidenses que han vivido y siguen viviendo en la localidad. Una convivencia que ha trascendido el ámbito institucional para formar parte de la vida cotidiana de Rota y que se refleja en sus calles, comercios, escuelas, tradiciones y relaciones sociales.

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