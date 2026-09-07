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Enric Mas: "Es el momento más feliz de mi vida, disfruto momentos que nunca olvidaré"

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Sevilla, 7 sep (EFE).- Enric Mas lleva una semana disfrutando del maillot rojo de la Vuelta y ya sueña con la posibilidad de llegar a Granada como sucesor de Alberto Contador en el palmarés nacional de la ronda. Antes "una semana dura", pero se muestra confiado, viviendo "el mejor momento" de su vida.

"Estoy bien, con ganas. Hoy es un día un poco más tranquilo y hay que disfrutarlo. Deportivamente, hasta hoy, he estado muy bien. Después de dos semanas y de haber vivido momentos tan difíciles en los últimos meses es de agradecer estar así. Es verdad que hay mucho trabajo detrás de todo esto. Es tal vez el mejor momento de mi vida y nunca lo olvidaré", señaló Mas en la jornada de descanso.

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Mas tiene buena renta en la general, 2.06 minutos sobre el austríaco Felix Gall y 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic.

"La verdad es que no me preocupa nada, pero sabemos que hay un cúmulo de cosas que pueden pasar en carrera, como alguna desgracia, pero no vamos a pensar en eso. Hasta el día de hoy el equipo ha estado de 10. Siempre hemos tenido las cosas bajo control, así que en ese aspecto estoy confiado en mí y en el equipo".

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 En el camino de la ilusión, dice Mas, "siempre piensas un poco en lo que puede pasar esta semana, en este caso en recibir a la familia y los amigos allí en Granada. Me gusta pensar en ello, pero vamos a ir despacio y cumpliendo objetivos. Nunca había llevado el maillot de líder en una carrera, así que es una sensación muy especial que hay que disfrutar".

" Se habla de la crono, pero primero hay dos etapas que también son muy importantes, quedarán 2 días de montaña importantes. A mí no me beneficia la crono, pero cada día de montaña he podido sacar tiempo, así que no tengo que temer a la contrarreloj. La Vuelta son 21 días, no solo 1 de crono", precisó.

Firme en su confianza, Mas insiste en q No me da miedo ninguna etapa. Lo peligroso está en todas las etapas. Puede haber una desgracia en cualquier momento de carrera, pero la verdad es que no temo nada. No podemos pensar en eso porque sino no, no podríamos ni salir a la etapa, así que vamos seguir".

El gran rival a batir en la crono será el campeón olímpico Primoz en Tokio 2021, el esloveno Primoz Roglic, con quien "hay que contar siempre".

Primoz hace no mucho ha ganado una Vuelta (2024). Yo lo veo igual que antes. Está tercero en la general y nunca se le puede descartar. Está mostrando un grandísimo nivel y sabe exactamente cómo ganar. Tiene 4 Vueltas".

Además de Roglic y Galla, el líder de la Vuelta apuntó que hay más rivales a tener en cuenta.

"Yo creo que aparte de ellos dos, hay más corredores donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está la clasificación y no podemos descuidarnos en ningún momento. Félix Gall es un corredor muy, muy bueno, está en un estado de forma excelente y debemos tener cuidado con todos"

 "Después de las etapas hay unos protocolos que hay que atender, y eso nunca lo había hecho. Llevar el maillot rojo me está gustando. Es un momento de mi vida muy, muy feliz, así que lo cojo con ganas", explica.

Para llegar a este momento, Mas considera que no ha cambiado nada en su forma de afrontar las cosas.

 "Sí que es verdad que cuando vas tú de líder a lo mejor eres tú el que hace primero las cosas, pero yo intento hacer todo exactamente igual que antes y seguir como he hecho hasta ahora. Creo que estamos haciendo una carrera de 10 y yo creo que eso nos ha ayudado.

De llevarse el triunfo en Granada, el ciclismo español terminará con una sequía de 12 años. Desde 2014 con Alberto Contador, la Vuelta no tiene un campeón español.

"Me alegro de que se vuelva a disfrutar del ciclismo español, de nosotros, de Movistar, que llevamos ya unos años sin liderar una grande. Aquí está Alejandro Valverde, que sabe exactamente lo que es. Es de agradecer y súper bonito todo lo que nos ayuda la afición en estos momentos".

El hecho de llevar el maillot rojo ha supuesto cambios en la estrategia a seguir por Movistar.

"Si tienes al líder de la carrera es normal que el equipo cambie el chip, no que no vayamos a las escapadas para intentar ganar. Ya hemos ganado una etapa, así que ahora lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Defendernos e intentar llegar a la Alhambra

" Yo creo que va a ser una semana dura. En ese aspecto creo que los equipos van a correr de forma un poco loca, e intentarán ponernos entre la espada y la pared, pero yo creo que tenemos la mejor gestión desde el coche y que los corredores estamos confiados, tranquilos. Podemos salir beneficiados de todo eso.

Ante el próximo Mundial de Montreal, Enric Mas se mostró ilusionado con integrar la selección que representará a España en la cita canadiense.

"Está claro que quiero ir, me gustaría estar con el resto de la selección ahí para poder disfrutar del mundial. Creo que será como la clásica de Montreal, un poco menos dura, pero al final no es la bala que mata, sino la velocidad. Así que yo creo que será una réplica de la clásica. Esperemos tener muy buena selección para poder hacer una bonita carrera". EFE

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