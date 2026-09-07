El Villarreal quiere sumar en Dortmund su primer triunfo en un debut en Liga de Campeones

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Vila-real (Castellón), 7 sep (EFE).- El Villarreal busca un triunfo en Dortmund ante el Borussia en su estreno en la presente edición de la Liga de Campeones, tras no haber conseguido ganar en sus anteriores cinco debuts en la máxima competición continental.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez, que también va a experimentar por primera vez la Liga de Campeones, disputa dicho torneo por sexta ocasión en su historia. Anteriormente participó en las ediciones de 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2021-2022 y la temporada pasada, 2025-2026.

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En la primera edición, en la que alcanzó las semifinales, comenzó con un empate sin goles ante el Manchester United como local y no sumó su primer triunfo hasta la cuarta jornada cuando se impuso al Benfica (0-1).

De igual manera, arrancó su segunda participación en la temporada 2008-2009 con un empate sin goles ante el Manchester United aunque entonces el partido se disputó en Old Trafford.

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En su tercera presencia el resultado cosechado fue una derrota frente al Bayern Múnich en La Cerámica por 0-2 con goles de Kross y Rafinha.

Más tarde, en la campaña 2021-2022, su estreno se saldó con un empate como local ante el Atalanta (2-2) con goles de Trigueros y Danjuma.

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El curso pasado el debut tuvo lugar ante el Tottenham en Londres, donde sucumbió por la mínima con un tanto del guardameta Luiz Junior en propia puerta. EFE

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