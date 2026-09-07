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El vicepresidente del Betis dice que competirán "al máximo" en la vuelta a la 'Champións'

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Sevilla, 7 sep (EFE).- El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha destacado este lunes, en la víspera de que el equipo inicie su participación en La Liga de Campeones, que competirán "al máximo" en la vuelta a un torneo que disputan por segunda vez en la historia tras hacerlo la primera en la campaña 2005-06.

El dirigente de los verdiblancos, que atendió a los periodistas en el aeropuerto de Sevilla momentos antes de que la expedición embarcara con destino a Lille, donde jugará el martes en la primera jornada de la primera fase de la 'Champions', dijo que este torneo "ya no es un sueño para el equipo, sino una realidad".

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"Aunque durante mucho tiempo se evitó hablar públicamente de la máxima competición continental para no añadir presión, el objetivo siempre estuvo presente. Ahora, con el debut a la vuelta de la esquina, el equipo afronta el reto con ilusión y ambición, pero también con la intención de competir al máximo", afirmó López Catalán.

El vicepresidente bético comentó que el objetivo en la Liga de Campeones "es llegar lo más arriba posible. Aquí lo que funciona es el partido a partido" y que el primero "es muy importante" porque "cada punto va a contar mucho al final para tener opciones" de estar en la siguiente ronda.

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López Catalán reconoció que "empezar bien la temporada es muy importante", en alusión al triunfo 1-0 del pasado viernes ante el Real Madrid (1-0) y a que el equipo sume nueve de doce puntos posible, y aseguró que creen que han "hecho una buena planificación" y que han "conseguido cubrir los puestos" que querían reforzar.

Añadió al respecto que considera que el técnico chileno Manuel Pellegrini "ha estado muy contento y muy satisfecho con el equipo durante todo el verano", aunque puntualizó que "los entrenadores siempre quieren más y más, porque todas las plantillas son mejorables y siempre hay cosas que pueden reforzarse". EFE

lhg/agr/apa

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