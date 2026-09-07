El TSJC admite recurso de ecologistas por la falta de prevención de incendio en l'Albera (Girona)

07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, desde 2016, Jesús María Barrientos Pacho. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya por la falta de un Plan de Prevención de Incendios para el Paraje Natural de l'Albera (Girona), según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha admitido el recurso después de la falta de respuesta al requerimiento formulado por la entidad a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat para que aprobase el Plan de Prevención de Incendios del Paraje Natural de Interés Nacional de l'Albera y de sus reservas.

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El tribunal ha acordado la incoación de un procedimiento ordinario, ha requerido a la Generalitat para que remita el expediente administrativo en el plazo de 20 días y para que emplace a todas las personas interesadas para que puedan comparecer en este procedimiento.

Desde la entidad recuerdan que el Natural de Interés Nacional de l'Albera fue creado en 1986 por el Parlament y desde 2006 forma parte de la Xarxa Natura 2000, pero no dispone de un Plan de Prevención de Incendios previsto por la normativa aplicable "pese al riesgo extremo de incendios forestales que afecta al macizo y al incremento de la frecuencia e intensidad de los grandes incendios derivados del cambio climático", informa este lunes en un comunicado.

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En el requerimiento a la Generalitat, la entidad recordaba la "obligación" de disponer de planes de prevención de incendios en los espacios naturales protegidos, pues constituyen una herramienta esencial para proteger a las personas, la biodiversidad, el patrimonio natural y los bienes ante el riesgo creciente de incendios.

Ecologistes en Acció aclara que mediante este procedimiento no reclama ninguna modificación normativa, sino que la Generalitat cumpla con una obligación legal.