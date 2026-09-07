El Sabadell no renueva a la campeona olímpica Maica Garcia tras 32 años en la entidad

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Barcelona, 7 sep (EFE).- La campeona olímpica y mundial Maica Garcia no continuará en el Astralpool Sabadell tras 32 años vinculada al club, después de que la entidad vallesana haya decidido no renovar el contrato de su capitana, según ha confirmado este lunes la propia waterpolista en su cuenta de Instagram.

A las puertas de cumplir 36 años y después de casi dos temporadas completas de inactividad por su maternidad, la sabadellense pone fin de forma abrupta y "con el corazón encogido" a una trayectoria en el club con el que ha conquistado siete Ligas de Campeones y numerosos títulos nacionales.

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"Nunca imaginé que tener una hija pudiera marcar el final de mi etapa deportiva en Sabadell de esta manera", ha lamentado Garcia, que se ha mostrado en "desacuerdo" con la forma en que el club vallesano ha gestionado su salida.

"Después de tantos años de entrega, de trabajo y de compromiso, esperaba poder cerrar mi etapa profesional en el Sabadell. No escribo desde el rencor. Lo escribo desde la tristeza de tener que cerrar una etapa que jamás imaginé que terminaría así", ha señalado la jugadora, que llegó al club en 1994, con cuatro años.

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Ahora, la waterpolista sabadellense deberá buscar un nuevo destino para prolongar su carrera deportiva, una intención que mantiene con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. EFE

avm/fa/apa