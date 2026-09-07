Declara ante el juez el expresidente de Plus Ultra que apuntó a Zapatero

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Madrid, 7 sep (EFE).- La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se retoma este lunes en la Audiencia Nacional, donde está citado a declarar como investigado el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien apuntó en un escrito al expresidente del Gobierno y su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

El juez José Luis Calama citó a este directivo tras el escrito que envió implicando a Zapatero en las gestiones para obtener el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021, como también hizo el exdirector general de Plus Ultra, Roberto Roselli, citado mañana, martes.

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Estos directivos, que dimitieron de sus cargos en Plus Ultra al ser citados a declarar, siguieron la línea marcada por el presunto "testaferro" de Zapatero, su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de las empresas a través de las que, según estos investigados, se habría abonado una comisión del 1% del préstamo, es decir 530.000 euros.

Martínez Sola se refirió a un contrato suscrito con una empresa de Julio Martínez Martínez, Idella Consulenza, en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1 %)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.

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También sostuvo en su escrito, que ahora podrá ratificar ante el juez, que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada de Zapatero a través de un número oculto, que duró diez minutos y en la que le trasladó al expresidente del Gobierno "la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO" de la aerolínea.

Con la de Julio Martínez Sola, Calama retoma las pesquisas del caso Plus Ultra, donde investiga a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas, al tiempo que mantiene abierta una pieza separada por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la oficina del expresidente del Gobierno. EFE

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