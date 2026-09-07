Begoña Gómez no tendrá que ir a la audiencia preliminar de cara al futuro juicio

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Madrid, 7 sep (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no tendrá que asistir este martes a la audiencia preliminar de cara al futuro juicio con jurado, ya que no es necesario para el juez Juan Carlos Peinado, quien ha rechazado la petición del letrado de la defensa de posponer la vista.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han confirmado a EFE que el magistrado que investiga a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, no ve necesario que acudan en persona a la audiencia protocolaria en la que cada parte expone si deben ir a juicio o no, y que es el último paso antes de que el juez dicte auto de apertura de juicio.

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Las fuentes detallan que en el auto en el que se convoca la audiencia se explica que las acusadas deben ser citadas personalmente, lo que es diferente a estar obligadas a acudir en persona.

"Se acuerda la celebración de la audiencia preliminar en el presente procedimiento para el próximo día 8 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas en la Sala de Audiencias de este juzgado, debiendo citarse personalmente a las acusadas, y quedando el resto de partes personadas citadas a través de su representación procesal en autos", decía el auto.

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La audiencia preliminar está convocada para las seis de la tarde, según el auto al que ha tenido acceso EFE, fechado este lunes y tras el que el letrado actual de Gómez, Jaime Campaner, ha solicitado posponer porque tiene otra comparecencia judicial.

Peinado ya le ha contestado que no pospondrá la vista y que puede enviar a un letrado suplente, según las fuentes.

La ley del tribunal de jurado dice que en la audiencia preliminar las partes pueden proponer que se practiquen diligencias, y a continuación se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento.

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Concluida esta audiencia preliminar -"en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes"-, el magistrado dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral, añade el texto.

Begoña Gómez se sentará en el banquillo acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez, de presunta malversación, según determinó en julio la Audiencia Provincial, que dio la razón al juez en que ambas deben someterse a un juicio con jurado, pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que veía el magistrado.

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La Audiencia separó del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés para que se siga la investigación en otra causa en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

De cara al juicio tanto Gómez como Álvarez piden su absolución, al igual que la Fiscalía, que nunca ha visto delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora. EFE

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