Ayuso achaca a Marruecos la crisis ceutí y se pregunta si después viene Melilla o Canarias

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Madrid, 7 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha achacado este lunes a Marruecos lo ocurrido en Ceuta a finales de julio, ha avisado de que esto "no va a parar" y se ha preguntado si lo siguiente será Melilla o Canarias.

"¿Qué buscaba Marruecos con esto? ¿Y qué es lo siguiente? Porque esto es evidente que no va a parar. No ha programado esto para nada. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Melilla, Canarias?", se ha preguntado.

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Ayuso se ha pronunciado así durante el desayuno informativo protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, donde ha señalado que el Gobierno es "responsable de lo que ocurra de aquí hacia adelante por inacción y de una manera negligente y cobarde, porque algo ocurre para que sea una alfombra que día a día va entregando los intereses de España a Marruecos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que España está en alerta antiterrorista por yihadismo mientras -ha dicho- no se sabe quiénes han entrado en Ceuta "con nombres y apellidos" y con qué antecedentes penales.

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"Eso no es de recibo en un país como el nuestro, con la situación que tenemos", ha agregado, antes de remarcar que el Gobierno es "responsable de la seguridad de España".

Por último, ha trasladado todo su cariño a los niños de Ceuta en el día del inicio de curso escolar, en especial a aquellos que "no va a poder ir a clase (...) porque el Gobierno de la nación les ha abandonado y no pueden hacerlo en situación de normalidad como el resto de los niños españoles". EFE

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