Vivas se reunirá el martes en Bruselas con comisarios de la UE por la crisis de Ceuta

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Madrid, 6 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunirá este martes en Bruselas con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

Vivas mantendrá también un encuentro en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, según informa el PP.

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Previamente, este lunes, intervendrá en Madrid en el Nueva Economía Fórum, donde será presentado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y arropado por seis presidentes de comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana-, y por otros dirigentes populares territoriales.

En la cita de este lunes también estará el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y la cúpula del PP al completo; con el número dos del partido, Miguel Tellado, el resto de vicesecretarios y portavoces parlamentarios y la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

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El presidente ceutí acercará al auditorio la realidad por la que está pasando Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, "un suceso que ha afectado a la ciudad, en todos los ámbitos, y a su futuro", y reiterará la necesidad de volver a la normalidad cuanto antes, según informa el PP. EFE