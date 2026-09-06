Una marca feminista homenajea a abuelas y bisabuelas con bolsos artesanales desde Málaga

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Fátima Moyano

Málaga, 6 sep (EFE).- Una 'marca feminista' de bolsos ha convertido sus diseños en un homenaje a abuelas y bisabuelas a través de un equipo formado "en un 99,9 por ciento" por mujeres y unos diseños artesanales hechos en España que llevan nombres femeninos.

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'Labienhecha' ha pasado de vender sus primeros productos en un mercado artesanal de Málaga a enviar entre el 25 y el 30 por ciento de sus ventas fuera de España, con presencia en numerosos países europeos, Estados Unidos y Canadá, mientras mantiene en su taller el proceso de diseño y fabricación artesanal.

A diferencia de un modelo basado en encargar la producción a terceros, la empresa concentra en su propio taller todo el proceso, desde el diseño y las pruebas hasta la fabricación de los bolsos, ha explicado a EFE la CEO y fundadora, Irene Hernández.

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Ha relatado que el equipo ha estado formado históricamente por mujeres y que la marca se considera un equipo feminista en el que “poner en valor el papel de la mujer” es una de sus señas de identidad.

Los bolsos llevan nombres de mujer, como ‘Alma’, ‘Rafaela’ o ‘Irene’, una elección con la que buscan homenajear a sus abuelas y bisabuelas y representar las historias de “esas mujeres de toda la vida que hacían las cosas a fuego lento, con cariño”, ha comentado Hernández.

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El papel de la mujer como seña de identidad

Para la creación de sus bolsos utilizan distintos materiales sostenibles: cuero reciclado; pieles naturales tratadas con agua, sales y tintes vegetales; pieles hidrofugadas resistentes al agua y pieles más rígidas, todas ellas certificadas y de procedencia nacional, ha detallado.

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En esta empresa buscan la sostenibilidad en todo el proceso y para seleccionar cada material tienen en cuenta aspectos como la resistencia, la durabilidad, los certificados, la usabilidad y el proceso de producción.

Esta forma de trabajo se desarrolla en el taller en el que actualmente trabajan siete personas y donde la elaboración de cada bolso puede durar entre dos y diez horas, dependiendo del modelo y, además, algunos requieren varias fases de pintado con tiempos de espera entre cada una, ha detallado Hernández.

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El trabajo artesanal también plantea dificultades, pues “cada vez hay menos gente que quiere dedicarse a esto”, lo que provoca un problema de relevo generacional ya que la gente joven tiene el concepto de que “con esto no se puede ganar dinero”, ha descrito la propietaria.

Costes superiores al mantener la fabricación en España

A pesar de que mantener la fabricación en España supone asumir grandes costes, la empresa mantiene su producción en Málaga mientras amplía su presencia internacional.

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“Somos totalmente conscientes de que si nuestros bolsos se hicieran al otro lado del mundo nos haríamos ricas”, ha reconocido Hernández.

Uno de los momentos de expansión llegó durante la pandemia, cuando Galerías Lafayette en Francia realizó un pedido que permitió introducir sus productos en quince tiendas, ha contado a EFE la propietaria.

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En Labienhecha ha habido un cambio en el volumen de fabricación de bolsos, donde antes producía entre 2.000 y 3.000 bolsos al mes, ahora fabrica aproximadamente la mitad, con el objetivo de producir bolsos de mayor valor, ha explicado Hernández. EFE

(Foto) (Vídeo)