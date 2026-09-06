Trasladan al hospital a un joven de 22 años herido con arma de fuego en Velada (Toledo)

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Toledo, 6 sep (EFE).- Un joven de 22 años ha resultado herido con un arma de fuego en Velada (Toledo) y ha sido trasladado al Hospital 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera de la Reina.

Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la agresión se ha producido a las 7:34 horas de este domingo en la vía pública, en la calle Eras de la localidad toledana.

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Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, médico de urgencias y una ambulancia de urgencias que ha derivado al herido al centro hospitalario.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a EFE que se están investigando las causas de la agresión. EFE