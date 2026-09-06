Tom Pidcock se exhibe en el Gran Premio Industria y Artesanado de Larciano

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) logró este domingo la victoria en el Gran Premio Industria y Artesanado de Larciano tras completar una escapada en solitario a falta de trece kilómetros para la meta.

Pidcock fue el más rápido en recorrer los 196,5 kilómetros de carrera, con un desnivel positivo acumulado de 2.513 metros, con salida y llegada en el término municipal de Larciano y con el Mugherino, de 6,2 kilómetros con rampas del 6%, como principal escollo.

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El británico, que sumó su decimoquinta victoria como profesional y que este año cuenta triunfos en la Milán-Turín, la Andorra MoraBanc Classica y etapas de la Vuelta a Andalucía y el Tour de los Alpes, aventajó en doce segundos en meta al italiano Christian Scaroni, también segundo en 2025. El danés Anthon Charmig fue tercero de la clásica italiana, perteneciente al calendario UCI ProSeries.

Pidcock sucede en el palmarés al mexicano Isaac del Toro, ganador en 2025. EFE