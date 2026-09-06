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Más del 80 % de la población española respira aire contaminado

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Madrid, 6 sep (EFE).- Más del 80 % de la población española respira aire contaminado, asegura a EFE Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace, ante la celebración este lunes del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul.

Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (Pnuma) centra la jornada en "la innegable ventaja económica de una acción integrada contra el cambio climático y la contaminación del aire para promover poblaciones más sanas y la prosperidad económica".

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La contaminación atmosférica y el cambio climático, advierte la máxima autoridad ambiental global, están estrechamente relacionados, ya que todos los principales contaminantes influyen en el clima y la mayoría comparten fuentes comunes con los gases de efecto invernadero.

En España, más del 80 % de la población respira aire contaminado según la nueva directiva europea que se tiene que aprobar a final de 2026, asegura a EFE Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace.

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"Hay una nueva directiva de calidad del aire que tiene que cambiar la legislación actual, de 2008, y que está intentando acercarse al límite de la Organización Mundial de la Salud", explica.

Del mismo modo, el informe anual de calidad del aire que presentó Ecologistas en Acción en junio de este año concluía que casi 33 millones de españoles estuvieron expuestos en 2025 a contaminación por encima de los nuevos límites fijados por la Unión Europea (UE) en su Directiva 2024/2881.

El tráfico rodado es el factor principal de contaminación en España, pero no el único, pues también sufren las consecuencias los residentes en zonas cercanas a "determinados tipos de industria, puertos donde llegan cruceros o de carga y descarga de escombros o materiales sin cubrir, así como aeropuertos".

Los principales componentes de la contaminación de mala calidad del aire, desgrana Arjona, son el dióxido de nitrógeno (NO₂) o las partículas en suspensión, entre otros, y provienen principalmente del tráfico rodado y de la quema de combustibles fósiles.

Hay una obligación, que recoge la Ley de Cambio Climático, de implantar zonas de bajas emisiones en ayuntamientos de más de 50.000 habitantes desde el año 2023, recuerda Arjona, que advierte de que se están creando pero con "dudosa efectividad".

"En muchos casos se están peatonalizando zonas que ya eran peatonales, por lo que no están reduciendo los límites de contaminación", indica.

Sin embargo, en otras ciudades "como Barcelona, Madrid o Pontevedra sí que se están reduciendo los niveles de contaminación y está mejorando la calidad del aire".

Las energías renovables son la gran alternativa para mitigar la contaminación. "Ahora podemos producir casi el 60 % de la energía con renovables y eso ayuda también en la reducción de la contaminación", apunta Arjona.

La experta de Greenpeace reclama que la transposición de ley se haga y que sea "ambiciosa", incluso "más de lo que propone la Unión Europea".

Asimismo, asegura que la mejora de la calidad del aire pasa por "medidas de reducción del tráfico motorizado, zonas de bajas emisiones efectivas o cambio del modelo urbano hacia otro de proximidad en el que la mayoría de los desplazamientos sean sostenibles, con transporte público, ciclista o de predominio eléctrico".

Y, sobre todo, que "no se amplíen grandes infraestructuras como aeropuertos y puertos y que los medidores de contaminación estén ubicados donde tienen que estar, porque muchas veces los ubican en parques o en zonas abiertas donde hay poco tráfico y las mediciones no son del todo correctas". EFE

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