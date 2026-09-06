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La princesa se estrena el lunes en la universidad, que la espera con ilusión y normalidad

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Madrid, 6 sep (EFE).- Con "mucha ilusión y normalidad" esperan a la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid este lunes, cuando comenzará las clases del grado de Ciencias Políticas que estudiará los próximos cuatro años, una etapa universitaria que tendrá que compatibilizar con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.

Una alumna más entre los más de 4.000 que comienzan el mismo día el primer curso en esta universidad pública en sus diferentes campus de Madrid y en la que estudian 16.000 jóvenes. De todos ellos, alrededor de 40 serán los que compartan aula con la princesa de Asturias en el primer curso de este grado en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, situada en el campus de Getafe (al sur de la Comunidad de Madrid).

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Comenzará el curso a punto de cumplir 21 años tras terminar tres años de formación militar en los que la futura jefa del Estado, que tendrá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ha pasado por los tres Ejércitos.

Su presencia en el campus de Getafe es esperada con mucha ilusión pero también con normalidad, según el vicerrector de Comunicación, Alejandro Melero.

Su asistencia, no obstante, obligará a un despliegue de seguridad que tratará de compatibilizar las necesidades de las fuerzas de seguridad con la actividad académica de la princesa y de sus compañeros de clase, más allá de la expectación que causará entre la comunidad universitaria.

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Una expectación que se vivirá especialmente la jornada de este lunes en el primer día de clase, cuando también habrá presencia de los medios de comunicación para dar testimonio de la entrada de la princesa a su facultad.

Más allá de las imágenes que los medios tomen el primer día, el Código de Buenas Prácticas aprobado por la Universidad Carlos III en 2012 regula el uso de teléfonos móviles, que está prohibido en el interior de las clases.

Así, esta norma del centro universitario establece que, "salvo que el profesor lo autorice expresamente, no se podrá hacer uso de los teléfonos móviles durante el transcurso de la clase", aunque sí está permitido en las zonas comunes del campus.

Este primer día, según fuentes de la universidad, las clases se dedicarán a la presentación de la titulación de Ciencias Políticas, enfocada al acceso a la administración pública y el análisis político y que contiene asignaturas de derecho constitucional y administrativo, historia y teoría política, sociología, humanidades, política española, europea y mundial, gestión y administración pública.

Nadia es una de las alumnas que comenzará el lunes sus estudios universitarios en este campus, en su caso el doble grado de ADE y Estudios Internacionales, y confía en que a pesar de la expectación y a que todo el mundo haya hablado mucho de ello, los estudiantes verán a la princesa Leonor "como una compañera más".

"Al final ella también tiene que vivir su propia vida universitaria como una alumna, no como si todo el mundo solo la viera como la princesa. Creo que la gente universitaria sí va a ser capaz de verla como una compañera, porque se merece ese respeto", sostiene en una charla con algunos periodistas esta estudiante de 18 años, que no descarta que haya jóvenes que han elegido el grado de Ciencias Políticas porque es el de la hija de los reyes.

Para poder estudiar este grado universitario en la Carlos III de Madrid, la nota de corte establecida se situó para este curso en 10,728 puntos sobre 14.

Leonor de Borbón presentó su solicitud para cursar este grado a través del procedimiento conocido como de admisión temprana, establecido para los alumnos que han estudiado y obtenido el título de Bachillerato Internacional fuera de España, como es el caso de la princesa, que cursó el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales.

Por este procedimiento, la UC3M no puede admitir a más del 8 % de los alumnos que ingresan cada año, un porcentaje que supone algo más de 300 alumnos, de los que el 20 % son alumnos españoles.

La Universidad Carlos III de Madrid, fundada por Gregorio Peces-Barba en 1989, se sitúa entre las mejores del mundo en 10 campos académicos, según el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. En concreto, ocupa un lugar destacado a nivel internacional en Ciencias Políticas, donde aparece entre las 300 mejores del mundo. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023555377, 8023641045)

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