La Curva Nord entra en el minuto 19 entre insultos a Lim

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Valencia, 6 sep (EFE).- El colectivo valencianista Curva Nord, que forma parte de la Grada de Animación de Mestalla, entró este domingo al estadio en el minuto 19 del partido que enfrenta al Valencia contra el Barcelona entre insultos a Peter Lim.

“Peter Lim, hijo de puta”, fue el cántico dedicado para el máximo accionista del Valencia, cuyo hijo, el presidente Kiat Lim, estuvo presente por primera vez en el palco en un partido de Liga.

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La Curva Nord se mantuvo fuera del estadio protestando hasta el minuto 19, un guiño al año de creación del club, que fue 1919. Pese a que la propuesta del vaciado hasta dicho minuto por parte de la Curva y de Libertad VCF no fue apoyada por los aficionados, que llenaron el estadio, el resto de valencianistas protestaron desde dentro.

Los cánticos de la Grada de Animación también fueron, además de contra Peter Lim y Kiat Lim, contra los jugadores, Carlos Corberán y el director general de fútbol Ron Gourlay. EFE

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