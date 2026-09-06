Espana agencias

Juicio a un presunto yihadista por radicalizarse, buscar armas y localizar iglesias

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este martes a un hombre acusado de adoctrinarse y radicalizarse en postulados yihadistas y que presuntamente intentó armarse y llevó a cabo acciones de vigilancia sobre una decena de iglesias católicas de localidades guipuzcoanas y navarras.

La Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por delitos de autoadoctrinamiento (cinco años) y enaltecimiento del terrorismo (tres años y medio) para el acusado, en prisión preventiva desde su arresto en octubre de 2024.

PUBLICIDAD

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, el supuesto yihadista descargó abundante propaganda radical desde enero de 2023 y en especial en 2024 y la difundió en su perfil de Facebook, en el que tenía 4.769 seguidores, de los que 76 "claramente evidencian la asunción de los postulados yihadistas", dos han sido condenados y "la gran mayoría de ellos se encontrarían en zonas de conflicto".

La investigación permitió averiguar que el sospechoso realizó gestiones para procurarse un arma de fuego, se interesó por la elaboración de cócteles molotov y llevó a cabo labores de vigilancia sobre iglesias católicas de diferentes localidades guipuzcoanas y navarras.

PUBLICIDAD

Además, los investigadores comprobaron que adoptaba medidas de seguridad para evitar su detección, tales como la eliminación de contenidos y precauciones en desplazamientos. Llegó a comprar una máscara para ocultar su identidad.

"Todo ello dirigido previsiblemente, a la comisión de acciones violentas en el marco de la estrategia de DAESH", según la Fiscalía, que apunta que los servicios de inteligencia lo catalogaron como "islamonauta" y "candidato a la yihad", constituyendo una amenaza real y concreta para la seguridad pública y la vida de las personas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Claudia, veterinaria, sobre cuántos areneros tener y dónde ubicarlos en casa: “Si tienes dos gatos, debes tener tres areneros”

La profesional da una serie de consejos en su cuenta de TikTok para evitar algunos errores comunes que los dueños de estas mascotas suelen cometer

Claudia, veterinaria, sobre cuántos areneros tener y dónde ubicarlos en casa: “Si tienes dos gatos, debes tener tres areneros”

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El negocio va mucho más allá de las yeguadas: deporte, ocio, cuidados y formación concentran buena parte de la actividad

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: Luisa y Alejo se dejan llevar y Victoria y Mercedes se deshacen del cadáver

La serie diaria de La 1 pone en una encrucijada a Victoria y Mercedes tras asesinar la segunda al villano de la temporada

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: Luisa y Alejo se dejan llevar y Victoria y Mercedes se deshacen del cadáver

¿Cuándo se acaba el calor? La Aemet prevé una bajada de las temperaturas en estas regiones

La agencia ha avanzado que la bajada se notará en amplias áreas, aunque los valores seguirán por encima de lo normal, mientras las precipitaciones serán escasas y quedarán concentradas en el extremo norte

¿Cuándo se acaba el calor? La Aemet prevé una bajada de las temperaturas en estas regiones

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 6 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 6 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués