Juicio a un presunto yihadista por radicalizarse, buscar armas y localizar iglesias

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este martes a un hombre acusado de adoctrinarse y radicalizarse en postulados yihadistas y que presuntamente intentó armarse y llevó a cabo acciones de vigilancia sobre una decena de iglesias católicas de localidades guipuzcoanas y navarras.

La Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por delitos de autoadoctrinamiento (cinco años) y enaltecimiento del terrorismo (tres años y medio) para el acusado, en prisión preventiva desde su arresto en octubre de 2024.

PUBLICIDAD

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, el supuesto yihadista descargó abundante propaganda radical desde enero de 2023 y en especial en 2024 y la difundió en su perfil de Facebook, en el que tenía 4.769 seguidores, de los que 76 "claramente evidencian la asunción de los postulados yihadistas", dos han sido condenados y "la gran mayoría de ellos se encontrarían en zonas de conflicto".

La investigación permitió averiguar que el sospechoso realizó gestiones para procurarse un arma de fuego, se interesó por la elaboración de cócteles molotov y llevó a cabo labores de vigilancia sobre iglesias católicas de diferentes localidades guipuzcoanas y navarras.

PUBLICIDAD

Además, los investigadores comprobaron que adoptaba medidas de seguridad para evitar su detección, tales como la eliminación de contenidos y precauciones en desplazamientos. Llegó a comprar una máscara para ocultar su identidad.

"Todo ello dirigido previsiblemente, a la comisión de acciones violentas en el marco de la estrategia de DAESH", según la Fiscalía, que apunta que los servicios de inteligencia lo catalogaron como "islamonauta" y "candidato a la yihad", constituyendo una amenaza real y concreta para la seguridad pública y la vida de las personas. EFE

PUBLICIDAD