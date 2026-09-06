Interceptados 16 migrantes llegados en una nueva patera a las costas de Mallorca

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Palma, 6 sep (EFE).- Un total de 16 migrantes fueron interceptados la tarde del sábado después de haber conseguido llegar en patera a las costas de la isla de Mallorca, lo que eleva a 72 el número de personas que alcanzaron Baleares durante la jornada.

Según ha informado este domingo la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 16:15 horas del sábado, efectivos de la Guardia Civil interceptaron a 16 personas de origen subsahariano en el faro de ses Salines, en Mallorca.

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En el dispositivo intervinieron la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, el instituto armado del Puesto Principal de Campos, Servicio Marítimo Provincial y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Con esta embarcación, fueron cinco las pateras que alcanzaron durante el sábado las costas del archipiélago -a Mallorca, Cabrera y Formentera- con 72 inmigrantes a bordo.

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Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 274 pateras con 5.095 inmigrantes.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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