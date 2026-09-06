Espana agencias

España celebra la vendimia: rutas 4x4, catas y desfiles para festejar la cultura de la vid

Guardar

 Madrid, 6 sep (EFE).- Al igual que la vendimia, las fiestas vinculadas a esta actividad agrícola se suceden desde hace semanas; los programas, pensados para acercar la cultura del vid a todos los públicos, incluyen rutas en 4x4 en las viñas, catas desde la cuba y desfiles de carros antiguos, entre otras actividades.

Esas fechas coinciden con las que más visitantes registran las diferentes Rutas del Vino de España, con un pico que supera los 335.000 enoturistas en el mes de octubre, de acuerdo a los datos de la Asociación Acevin de la campaña pasada.

PUBLICIDAD

En su conjunto y a lo largo de todo el año, el turismo vinculado a la actividad vinícola genera un impacto que supera los 112 millones, según el último informe de este organismo.

Su presidenta, Rosa Melchor, detalla a EfeAgro que, sin duda, la vendimia constituye uno de los atractivos claves en cuanto a la promoción enoturistica.

Para Melchor, estas fiestas recogen la esencia de las celebraciones que se hacían al final de la cosecha y reflejan la identidad de todos estos pueblos y ciudades.

PUBLICIDAD

Estas fiestas "expresan la importancia que ha tenido durante siglos la vid, el campo, la viticultura y toda la cultura del vino", concluye.

La ruta del Vino y Brandy de Jerez (Andalucía) es una de las más visitadas anualmente y celebra ya su veinte aniversario.

El responsable de la misma, José Luis Baños, pone el acento en la población local para una fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional, porque es "muy importante para concienciar y sensibilizar" sobre un territorio donde se elaboran vinos "que no se pueden hacer en otra parte del mundo".

En el marco de Jerez, hay numerosas actividades propuestas por las bodegas y empresas relacionadas, desde una ruta a las viñas en coche 4x4 a asistir a conferencias, visitas guiadas al consejo regulador y catas hasta el próximo 13 de septiembre.

La Ruta del Vino Penedès (Cataluña) cumple veinticinco años y lo hace en el contexto de las fiestas de la vendimia, cuya programación se alarga todo el mes de septiembre con diferentes experiencias enogastronómicas.

En concreto, se pueden vivir experiencias de vendimia en las bodegas, además de disfrutar como elemento diferenciador de picnics en las viñas, con desayuno, almuerzo e incluso cenas en las propias bodegas.

Además, también ofrecen catas directas de cuba con maridaje, pisada de la uva y, para los más aventureros, se propone la experiencia de convertirse en viticultor por un día.

Se trata de una actividad que cada vez es más común para acercar a los visitantes a la labor de los agricultores.

Del 8 al 12 de octubre, la Ruta del Vino de Toro (Castilla y León) se une a la celebración de esta fiesta que ostenta el título de Interés Turístico Regional.

El responsable de la ruta, Tomás del Bien, señala que en estas fechas el vino y la cultura vitivinícola son protagonistas de la ciudad, con el epicentro en el desfile de carros engalanados.

A través de ese pasacalles liderado por estos carros antiguos con cesta de uvas, indumentaria tradicional y productos de la tierra buscan "recuperar la memoria" de unas vendimias que durante generaciones marcaron el calendario y la forma de vida de una comarca.

Pero esta oda a la historia no se acaba aquí, pues el evento se completa con un mercado medieval, catas, concursos y diferentes propuestas culturales y musicales.

Así, para esta ruta, la vendimia y sus fiestas representan uno de los momentos más importantes del año -desde el punto de vista turístico-, con miles de personas que llegan a Toro y encuentran una puerta de entrada a un territorio con una identidad vinculada al vino. EFE

ndg/lrs/luc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Claudia, veterinaria, sobre cuántos areneros tener y dónde ubicarlos en casa: “Si tienes dos gatos, debes tener tres areneros”

La profesional da una serie de consejos en su cuenta de TikTok para evitar algunos errores comunes que los dueños de estas mascotas suelen cometer

Claudia, veterinaria, sobre cuántos areneros tener y dónde ubicarlos en casa: “Si tienes dos gatos, debes tener tres areneros”

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El negocio va mucho más allá de las yeguadas: deporte, ocio, cuidados y formación concentran buena parte de la actividad

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: Luisa y Alejo se dejan llevar y Victoria y Mercedes se deshacen del cadáver

La serie diaria de La 1 pone en una encrucijada a Victoria y Mercedes tras asesinar la segunda al villano de la temporada

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: Luisa y Alejo se dejan llevar y Victoria y Mercedes se deshacen del cadáver

¿Cuándo se acaba el calor? La Aemet prevé una bajada de las temperaturas en estas regiones

La agencia ha avanzado que la bajada se notará en amplias áreas, aunque los valores seguirán por encima de lo normal, mientras las precipitaciones serán escasas y quedarán concentradas en el extremo norte

¿Cuándo se acaba el calor? La Aemet prevé una bajada de las temperaturas en estas regiones

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 6 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 6 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués