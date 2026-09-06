El US SailGP Team conquista el gran premio de Valencia

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Valencia, 6 sep (EFE).- El equipo estadounidense US SailGP se llevó el volante del Gran Premio del SailGP que se disputó este fin de semana en Valencia después de ganar y remontar en la última carrera clasificatoria y repetir triunfo en la manga final.

El US SailGP se impuso en la cuarta carrera de una jornada dominical marcada por la falta de viento. Los norteamericanos llegaron a dicha manga fuera de los puestos de acceso a la final, pero su triunfo unido al último puesto cosechado por Los Gallos, el conjunto español, los colocaron como líder del grupo B.

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El equipo estadounidense se cruzó en la final con el Rockwool Racing, segundo de su grupo, y con el Red Bull Italy y el Bonds Flying Roos, primero y segundo del grupo A. Y en la carrera por el volante, el piloto Taylor Canfield lideró a su embarcación hasta cruzar en primera posición la línea de meta.

Los australianos del Bonds Flying Roos y los italianos del Red Bull completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente. Los daneses del Rockwool Racing fueron los últimos en cruzar la línea de meta.

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El fin de semana de Valencia dejó un sabor amargo para el equipo español de Los Gallos. Después de terminar en primera posición del grupo B la jornada del sábado, se quedaron a las puertas de la final tras su último puesto en la cuarta carrera clasificatoria y no tuvieron más oportunidades después de la suspensión de la quinta manga por falta de viento.

La próxima prueba del SailGP se disputará durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en Suiza. EFE

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