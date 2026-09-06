El lunes, temperaturas elevadas aunque con descensos en zonas del noreste y el Cantábrico

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Madrid, 6 sep (EFE).- La segunda semana de septiembre arranca este lunes con temperaturas elevadas para la época en la mayor parte de España, aunque en las máximas se prevén descensos en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte del país.

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Únicamente en el área cantábrica y el norte de Galicia predominará el cielo nuboso o cubierto, con baja probabilidad de alguna llovizna.

Asimismo, se prevén intervalos de nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, el Estrecho y Alborán, y, por la tarde, de nubes de evolución en regiones del centro, sur y este, principalmente en montaña.

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En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas e intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales.

Son probables los bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico y las brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Se espera que continúe la entrada de calima en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.

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Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte de España. Así, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.

Sin embargo, para las máximas se prevén descensos en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables e incluso extraordinarias; subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.

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Las mínimas bajarán en la mitad norte peninsular y en general variarán poco en el resto.

Las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, se darán en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.

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En Canarias soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. En la península predominará el viento flojo de componente oeste, del norte en el Cantábrico y de levante en el Estrecho y el Mediterráneo.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- GALICIA: Intervalos nubosos a nuboso con nubes bajas matinales, que tienden a poco nuboso durante las horas centrales y aumentan al final del día acompañados de nubosidad alta.

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Probables brumas y nieblas, principalmente en la mitad septentrional, que serán más dispersas las vespertinas. Probabilidad de calima ligera que se retira por la mañana. No se descarta alguna lluvia débil dispersa por la mañana en el tercio norte.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, más acusado en el sur; máximas en descenso en el noreste, localmente notable en zonas elevadas de A Mariña, que será menos acusado o sin cambios en el resto. Las mínimas en el norte se alcanzarán al final del día. El viento será de oeste y noroeste, flojo variable al principio en el interior y de flojo a moderado en el litoral.

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- ASTURIAS: Intervalos nubosos a nuboso, de nubes bajas que irán acompañadas de probables brumas y nieblas dispersas al principio y al final en zonas bajas del interior. Probabilidad de calima ligera, que se retira por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil dispersa por la tarde en la Cordillera.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios significativos y máximas en descenso, que podría ser localmente notable en el extremo oriental. Las mínimas se alcanzarán al final del día. El viento será flojo variable en el interior, que tiende al norte al inicio de la tarde, y flojo del suroeste en el litoral que tiende a flojo del noroeste.

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- CANTABRIA: Cielo con intervalos nubosos a nuboso de nubes bajas acompañadas de probables brumas y nieblas dispersas al principio y al final en zonas elevadas del interior. Posible calima ligera. No se descarta alguna lluvia débil dispersa por la tarde en la Cordillera.

La temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio oriental; las máximas en descenso generalizado, menos acusado en la Cordillera y en Cantabria de Ebro y que podría ser localmente notable en zonas más bajas del interior. Las mínimas se alcanzarán al final del día en el norte. El viento, flojo variable en el interior que tiende al norte durante la tarde, y flojo del oeste y noroeste en el litoral.

- PAÍS VASCO: Cielo con intervalos nubosos a nuboso de nubes bajas y claros, que se abren con mayor frecuencia en el sur. Probables brumas y nieblas dispersas al principio y al final en zonas elevadas del interior. Probable calima ligera. No se descarta alguna lluvia débil dispersa por la tarde en las sierras interiores.

Las temperaturas mínimas en descenso de ligero a moderado y las máximas en descenso generalizado, que podría ser localmente notable salvo en el sureste. El ciento soplará flojo variable en el interior, que tiende al norte por la mañana, y en el litoral flojo del oeste, tendiendo al noroeste en las horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental de madrugada y algunas nubes de evolución diurna en el Sistema Central y tercio oriental.

Las temperaturas con pocos cambios, menos las mínimas en el tercio oriental y las máximas en las Merindades, que descenderán. Viento variable, tendiendo a componente oeste, flojo o moderado, y más intenso por la tarde.

- NAVARRA: Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noroeste, acompañadas de probables brumas y nieblas dispersas al principio y al final en zonas elevadas, donde por la tarde no se descarta alguna lluvia débil. Probable calima ligera.

Las temperaturas mínimas en descenso, de ligero a moderado, y las máximas en descenso, que será localmente notable en el noroeste, salvo en el extremo este donde no se esperan cambios. Viento flojo del norte y noroeste con intervalos moderados por la tarde en la Ribera del Ebro.

- LA RIOJA: Poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en La Rioja Alta al final del día. Las temperaturas en descenso, que será más acusado en el valle. Predominará el viento del oeste y suroeste en la sierra y el cierzo en el valle, flojo o moderado.

- ARAGÓN: Cielo poco nuboso o despejado, desarrollándose nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico. Las temperaturas con pocos cambios, salvo el descenso de las mínimas en la mitad oeste de Zaragoza y ascenso de las máximas en la mitad oeste de Teruel; se esperan valores significativamente elevados en amplias zonas.

El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente oeste en el sistema Ibérico en las horas centrales e intervalos de sureste moderado en el este de la depresión del Ebro por la tarde.

- CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado, desarrollándose nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo.

Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero descenso, que será más acusado en Tarragona y en el interior norte de Barcelona. Se esperan valores significativamente elevados en la depresión central, valles de la vertiente sur del Pirineo y puntos del prelitoral.

El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a predominar las componentes este y sur por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el extremo sur de la depresión central.

- EXTREMADURA: Cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna hacia el sureste. Las temperaturas con pocos cambios, menos las mínimas en extremo occidental, que descenderán. Predominará el viento de componente oeste, flojo con algunos intervalos moderados.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución en la sierra. Probable calima ligera.

Las temperaturas mínimas en descenso; las máximas en ligero ascenso en la Sierra y con pocos cambios en el resto. Se podrán superar los 34-35 grados en la Sierra, y los 36-37 en el resto de la Comunidad. El viento será flojo variable, tendiendo a suroeste durante las horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución. Probable calima ligera en el oeste. Las temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las mínimas en el tercio oeste de Guadalajara y un ascenso, en general ligero, de las máximas en el sureste de Cuenca y en Albacete.

El viento será flojo variable tendiendo, a partir del mediodía, a componente oeste, salvo en Cuenca y Albacete, arreciando en este último a flojo a moderado del sur, por la tarde.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado, desarrollándose nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior de la mitad norte.

La temperaturas en descenso en Castellón y con pocos cambios en el resto, salvo ligeros ascensos locales de las máximas, que alcanzarán valores significativamente elevados en Valencia y en el sur de Alicante. El viento será flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con brisas.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso, con brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal en Menorca. Las temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas en Menorca y norte de Mallorca. El viento será flojo de componente norte, girando por la tarde a componente este y brisas costeras.

- ANDALUCÍA: Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en las sierras e intervalos de nubes altas en el tercio occidental por la tarde. Intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. Polvo en suspensión en la mitad occidental.

Las temperaturas, en general, con pocos cambios, salvo el ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea y área del Estrecho. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas. Levante moderado en el Estrecho.

- CANARIAS: Poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, y en el norte del resto de islas. Calima ligera, que será más significativa en medianías y cumbres.

La temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas sin cambios o en ligero ascenso, que será más acusado en las islas más orientales y en medianías y cumbres. Se alcanzarán los 37 grados en zonas de interior sur, este y oeste de Gran Canaria, y los 34 en el sur de Tenerife y Lanzarote, e interior y sur de Fuerteventura.

El viento será del noreste, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, rolando a componente este-sureste en medianías y cumbres.EFE