El Gobierno acelera trámites para que Ceuta reciba 11 millones en ayudas financieras

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Madrid, 6 sep (EFE).- El Gobierno trabaja para aprobar una resolución que permita acelerar los trámites para que Ceuta reciba 11 millones en ayudas financieras aprobados el pasado mes de febrero dentro de un paquete global para la recuperación de infraestructuras en zonas declaradas afectadas por emergencias.

Según informa el Ministerio de Política Territorial en una nota de prensa, el objetivo es que la ciudad autónoma pueda recibir de forma "inminente" la citada cuantía para lo que se va a acortar la tramitación de los fondos por catástrofes destinados a Ceuta.

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Para ello se aprobará una resolución que permitirá adelantar las subvenciones sin esperar a la definitiva para el conjunto de los territorios en otras comunidades autónomas.

La convocatoria forma parte del paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2026, que declaró determinadas zonas del país, entre ellas Ceuta, como afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

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Ceuta había presentado 23 proyectos por un importe de 22 millones de euros, financiados al 50 % por el Gobierno, que serán analizados durante la próxima semana, con un plazo de 10 días para aportar documentación adicional si fuera necesaria, con lo que si se cumplen los plazos la instrucción podría quedar concluida durante el mes de septiembre.

Una vez culminados estos trámites, informa el ministerio, la resolución de asignación de las subvenciones podría adoptarse en la primera quincena de octubre.

Los 23 proyectos presentados por Ceuta comprenden obras en edificios y equipamientos públicos, actuaciones en playas, centros docentes, instalaciones deportivas, infraestructuras del ciclo integral del agua, taludes, cubiertas, alumbrado público, infraestructuras verdes y zonas forestales, así como diversas actuaciones de emergencia en conjuntos residenciales e infraestructuras municipales.

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Junto a estas ayudas por catástrofes, el ministerio de Política Territorial está acelerando también la tramitación de otras ayudas concedidas a Ceuta en materia de modernización y transformación digital de las administraciones locales. EFE