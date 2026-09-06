El Eldense despide a Claudio Barragán

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Elda (Alicante), 6 sep (EFE).- El Eldense anunció este domingo la destitución de Claudio Barragán como entrenador tras la cuarta jornada de competición en LaLiga Hypermotion, en la que el equipo alicantino ha sumado dos puntos de doce posibles.

Tras lograr un empate ante el Mallorca (0-0) este sábado en el Nuevo Pepico Amat, el club que preside la colombiana Carolina Holguín optó por prescindir del técnico valenciano, artífice en la consecución del ascenso del Eldense al fútbol profesional.

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Con casi una veintena de fichajes en el mercado y cuatro jornadas sin ganar en el arranque de LaLiga Hypermotion, el "ambicioso proyecto" del Eldense de consolidarse en el fútbol profesional se ha llevado por delante el trabajo de un entrenador que ha dejado huella en una afición que no ha cuestionado su trabajo en ningún momento y cuyo cese ha causado sorpresa.

Con la salida de Claudio Barragán, la dirección del Eldense ha nombrado de forma interina a Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador, como responsable del equipo azulgrana hasta que tome una decisión sobre el nuevo técnico. EFE

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