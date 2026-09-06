Diez nombres propios para conquistar Europa

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Juan José Lahuerta

Madrid, 6 sep (EFE).- La Liga de Campeones 2026/27 levanta el telón con Luis Enrique ante la historia, José Mourinho de regreso al Real Madrid y un puñado de ambiciones, cuentas pendientes y sueños encarnados por Mbappé, Haaland, Lamine Yamal, Arteta, Cesc Fàbregas, Simeone, Kane y Olise, los diez nombres llamados a marcar el camino hacia la final del Metropolitano.

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Luis Enrique, camino de la historia

Solo Zinedine Zidane, en la era Champions, enlazó tres títulos. Luis Enrique camina hacia esa frontera con un PSG al que recogió cargado de estrellas y complejos y convirtió en un equipo reconocible, solidario y, por fin, campeón.

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París suma dos coronas seguidas y busca igualar al Ajax y al Bayern de los setenta y al Real Madrid de Zidane y de Di Stéfano. Para Luis Enrique sería la cuarta, tras la conquistada con el Barcelona en 2015: superaría a Guardiola, Paisley y Zidane y quedaría a una de las cinco de Ancelotti. El técnico español ya no persigue otra copa: persigue la historia.

José Mourinho, el regreso del viejo conquistador

Trece años después, José Mourinho ha vuelto al Real Madrid para levantar a un equipo desacostumbrado a no ganar. En su primera etapa, entre 2010 y 2013, conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa, pero tropezó tres veces en las semifinales de la Champions. Se marchó sin alcanzar la final.

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Ahora regresa más veterano, quizá menos volcánico, pero perseguido por la misma deuda. Sabe conquistar Europa: lo hizo con el Oporto en 2004 y con el Inter en 2010, dos obras contra pronóstico. Le falta hacerlo con el rey. Mourinho vuelve como los antiguos conquistadores: convencido de que aún queda una batalla por ganar.

Haaland, el martillo de un City sin Guardiola

Durante años, el Manchester City fue el equipo de Guardiola. Ahora debe aprender a vivir sin él y Erling Haaland será el apoyo de la reconstrucción. Enzo Maresca hereda una plantilla ganadora, pero alejada del trono europeo. El delantero es su certeza: ha superado los treinta goles en cada curso en Inglaterra.

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Haaland conquistó la Champions en 2023, pero el City no volvió a una final y el pasado curso cayó en octavos. Maresca cambiará ideas y mecanismos, aunque algo seguirá siendo sencillo: llevar el balón al área y confiar en el goleador. El City busca otra identidad; Haaland seguirá poniéndole los goles.

Mbappé y la corona que nunca llega

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid para ganar la Champions y, dos años después, continúa esperándolo. Ha levantado una Supercopa de Europa y una Intercontinental, con un gol en cada final, pero desde entonces ninguna recompensa acompañó a sus tantos. Conserva dos huecos incómodos: la Eurocopa y la Copa de Europa.

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El pasado curso marcó quince goles, cifra que solo Cristiano Ronaldo superó de blanco. No bastaron: el Bayern eliminó al Madrid en cuartos. Mourinho será su cuarto entrenador en el club y deberá resolver la paradoja: el mejor goleador del torneo juega en su equipo más laureado, pero ninguno gana desde que unieron sus caminos.

Lamine Yamal, volver a ser Lamine

El Barcelona lleva once años mirando de lejos una copa que un día pareció pertenecerle. Ha recuperado el dominio en España, ha vuelto al Camp Nou y ha incorporado a Rodri Hernández. Sin embargo, su medida europea continúa en los pies de Lamine Yamal, símbolo del talento y la osadía azulgranas.

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Lamine terminó el curso lesionado, llegó justo al Mundial y no fue una figura principal de la España campeona. Tampoco comenzó la Liga con su electricidad habitual, aunque su doblete ante el Rayo dejó señales de recuperación. Hay futbolistas que agrandan las aspiraciones de sus equipos y Lamine Yamal pertenece a este grupo.

Arteta, el regreso después de Budapest

El Arsenal completó una temporada casi perfecta y descubrió que casi no sirve para levantar la Copa de Europa. Ganó su primera Premier en veintidós años y llegó invicto a la final de Budapest. Tampoco perdió allí: empató con el PSG, pero los penaltis dejaron la gloria al otro lado.

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Arteta se quedó a un paso de entregar al club su primera Champions. Ahora debe demostrar que Budapest fue un punto de partida y no una ocasión irrepetible. Cambian piezas, pero permanece el autor. El Arsenal ya sabe alcanzar la última noche. Le falta aprender a salir de ella con la copa.

Cesc Fàbregas, el milagro del lago

El Como tardó toda una vida en asomarse a Europa y Cesc Fàbregas apenas unos años en abrirle la puerta. Cuando llegó, el club miraba la Serie A desde abajo; ahora recibirá al PSG y al Manchester United y visitará al Barcelona, como si el lago hubiera desembocado de repente en el océano.

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En su primer trabajo como entrenador, Cesc llevó a la Champions a un equipo que en 2024 militaba en Segunda. Nico Paz puso la imaginación; él, el sentido. Disputó 104 partidos en el torneo como futbolista, pero ninguno debió de parecerle tan extraordinario como el primero que dirigirá desde el banquillo.

Simeone, la Champions termina en casa

La Liga de Campeones acompaña a Diego Simeone como una vieja obsesión. La tuvo al alcance en Lisboa, volvió a rozarla en Milán y el pasado curso llegó otra vez a semifinales. Ha ganado casi todo con el Atlético. Le falta la copa que más persiguió y que siempre encontró otra manera de escaparse.

Esta edición contiene una provocación del destino: la final se disputará en el Metropolitano. Simeone inicia su decimosexta temporada sin Griezmann y sin un referente claro por las dudas que genera Julián Álvarez tras su intento de salir del cuadro rojiblanco. El Atlético sabe sufrir y alcanzar las noches decisivas. Esta vez el camino termina en casa. Falta saber si la copa estará esperándolo dentro.

Kane y Olise, el gol y la seda

Harry Kane y Michael Olise representan las dos maneras de hacer daño del Bayern. Kane golpea; Olise imagina. El primero acumula 33 goles en 38 partidos de Champions desde que llegó a Múnich. El segundo cambia de ritmo y descubre pasillos donde los demás solo ven piernas. Forman una sociedad de martillo y seda.

Kane fue máximo goleador de la Bundesliga en sus tres campañas en Alemania; Olise cerró la última con 25 goles y 28 asistencias y marcó el tanto que eliminó al Real Madrid. Al seis veces campeón de Europa nunca le basta con acercarse. Uno fabrica las ocasiones y el otro les pone el punto final. EFE