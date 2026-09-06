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Colaboradores de la Freedom Flotilla piden en Bilbao que Palestina "vuelva a estar en el foco"

06/09/2026 Llegada del barco de la flotilla a Portugalete. BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) Colaboradores de la Freedom Flotilla han reclamado que Palestina "vuelva a estar en el foco" con motivo de la presencia en Bilbao de uno de los barcos de la 'Flotilla de la Libertad-Freedom Flotilla', que permanece en Euskadi desde este pasado sábado y tiene previsto continuar su ruta hacia Gaza tras haber viajado desde el norte de Europa. Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la colaboradora de 'Freedom Flotilla' Ana Cascón, quien ha explicado que la iniciativa pretende realizar "una labor de concienciación", especialmente a los que no son activistas "para que vuelva a estar Palestina en el foco, que está muy desenfocada con tantas historias que hay en el mundo". El barco permanecerá en Bilbao junto al Itsasmuseum hasta este martes, cuando partirá hacia Vigo y posteriormente continuará por distintos puntos del Mediterráneo con destino a Gaza. Cascón ha señalado que durante estos días se han programado distintas actividades para acompañar la estancia del barco. Este domingo, a las cinco de la tarde, está prevista una charla en el Itsasmuseum de Bilbao y, a las siete, un concierto. Para este lunes se ha organizado una rueda de prensa a las once de la mañana, mientras que el martes, antes de la partida, un grupo de activistas acompañará al barco hasta Portugalete a bordo de otra embarcación. La colaboradora ha valorado como "muy buena" la acogida recibida en Bilbao, aunque ha reconocido que les habría gustado que fuera "más mayoritaria". Ha destacado la presencia de personas que recibieron a la embarcación tanto en Portugalete como en Bilbao así como una marcha de ciclistas que acompañó al barco por las dos orillas hasta su llegada a Bilbao. El recibimiento incluyó asimismo un aurresku, una danza palestina y unos versos del bertsolari Amets Arzalluz. Cascón ha considerado que, pese a las dificultades del amarre, que provoc
06/09/2026 Llegada del barco de la flotilla a Portugalete. BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) Colaboradores de la Freedom Flotilla han reclamado que Palestina "vuelva a estar en el foco" con motivo de la presencia en Bilbao de uno de los barcos de la 'Flotilla de la Libertad-Freedom Flotilla', que permanece en Euskadi desde este pasado sábado y tiene previsto continuar su ruta hacia Gaza tras haber viajado desde el norte de Europa. Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la colaboradora de 'Freedom Flotilla' Ana Cascón, quien ha explicado que la iniciativa pretende realizar "una labor de concienciación", especialmente a los que no son activistas "para que vuelva a estar Palestina en el foco, que está muy desenfocada con tantas historias que hay en el mundo". El barco permanecerá en Bilbao junto al Itsasmuseum hasta este martes, cuando partirá hacia Vigo y posteriormente continuará por distintos puntos del Mediterráneo con destino a Gaza. Cascón ha señalado que durante estos días se han programado distintas actividades para acompañar la estancia del barco. Este domingo, a las cinco de la tarde, está prevista una charla en el Itsasmuseum de Bilbao y, a las siete, un concierto. Para este lunes se ha organizado una rueda de prensa a las once de la mañana, mientras que el martes, antes de la partida, un grupo de activistas acompañará al barco hasta Portugalete a bordo de otra embarcación. La colaboradora ha valorado como "muy buena" la acogida recibida en Bilbao, aunque ha reconocido que les habría gustado que fuera "más mayoritaria". Ha destacado la presencia de personas que recibieron a la embarcación tanto en Portugalete como en Bilbao así como una marcha de ciclistas que acompañó al barco por las dos orillas hasta su llegada a Bilbao. El recibimiento incluyó asimismo un aurresku, una danza palestina y unos versos del bertsolari Amets Arzalluz. Cascón ha considerado que, pese a las dificultades del amarre, que provoc
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Colaboradores de la Freedom Flotilla han reclamado que Palestina "vuelva a estar en el foco" con motivo de la presencia en Bilbao de uno de los barcos de la 'Flotilla de la Libertad-Freedom Flotilla', que permanece en Euskadi desde este pasado sábado y tiene previsto continuar su ruta hacia Gaza tras haber viajado desde el norte de Europa.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la colaboradora de 'Freedom Flotilla' Ana Cascón, quien ha explicado que la iniciativa pretende realizar "una labor de concienciación", especialmente a los que no son activistas "para que vuelva a estar Palestina en el foco, que está muy desenfocada con tantas historias que hay en el mundo".

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El barco permanecerá en Bilbao junto al Itsasmuseum hasta este martes, cuando partirá hacia Vigo y posteriormente continuará por distintos puntos del Mediterráneo con destino a Gaza.

Cascón ha señalado que durante estos días se han programado distintas actividades para acompañar la estancia del barco. Este domingo, a las cinco de la tarde, está prevista una charla en el Itsasmuseum de Bilbao y, a las siete, un concierto. Para este lunes se ha organizado una rueda de prensa a las once de la mañana, mientras que el martes, antes de la partida, un grupo de activistas acompañará al barco hasta Portugalete a bordo de otra embarcación.

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La colaboradora ha valorado como "muy buena" la acogida recibida en Bilbao, aunque ha reconocido que les habría gustado que fuera "más mayoritaria". Ha destacado la presencia de personas que recibieron a la embarcación tanto en Portugalete como en Bilbao así como una marcha de ciclistas que acompañó al barco por las dos orillas hasta su llegada a Bilbao. El recibimiento incluyó asimismo un aurresku, una danza palestina y unos versos del bertsolari Amets Arzalluz.

Cascón ha considerado que, pese a las dificultades del amarre, que provocaron que algunas personas abandonaran el lugar, finalmente fue "un recibimiento bonito" y "bastante" concurrido.

La Freedom Flotilla tiene como objetivo, según sus colaboradores, denunciar "el genocidio, la ocupación y la limpieza étnica en Gaza y Palestina". La embarcación continuará desde Bilbao su recorrido hacia Vigo y posteriormente por el Mediterráneo, con la intención de llegar a Gaza.

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