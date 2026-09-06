Cataluña afronta una Diada con el independentismo tensionado por el factor Orriols

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Roger Mateos

Barcelona, 6 sep (EFE).- Cataluña afronta este año una Diada en un clima preelectoral, con los motores de los partidos en marcha para preparar las elecciones municipales y generales, con la amnistía pendiente de aplicar a Carles Puigdemont y otros líderes del 'procés' y con el independentismo tensionado por el factor Sílvia Orriols.

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Estas son las claves de una Diada del 11 de septiembre que pondrá a prueba la capacidad movilizadora del soberanismo en la calle, que en los últimos años ha ido a la baja, en paralelo a un auge en las encuestas de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista liderada por Orriols.

Será, un año más, una Diada Nacional de Cataluña sin la presencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien los tribunales españoles aún no le han aplicado la ley de amnistía, avalada en julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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El próximo 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) deliberará sobre el recurso del secretario general de Junts, Jordi Turull, y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la de Puigdemont.

Fuentes de Junts consultadas por EFE se muestran muy cautelosas con lo que puedan decidir el Constitucional y el Supremo, pero tras el aval europeo a la amnistía sí ven factible que los jueces españoles, antes de acabar el año, la apliquen a Puigdemont, cuyo regreso podría suponer un "cambio de paradigma" en la política catalana.

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Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó amnistiar ya a los ex altos cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O, a la espera de que la justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteó.

Lejos de las Diadas de hace una década, en las que partidos y entidades independentistas exhibían unidad camino del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, hoy la tónica habitual son las divergencias estratégicas y los reproches cruzados entre Junts, ERC y CUP, que han experimentado una desmovilización de su electorado, hasta perder en 2024 la mayoría absoluta en el Parlament.

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Ello contrasta con el ascenso exponencial que pronostican todas las encuestas para Aliança Catalana: sus actuales dos escaños en el Parlament podrían multiplicarse según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat hasta los 23-25 -por encima de Junts y solo por detrás de PSC y ERC- y algunos sondeos sitúan al partido de Orriols como segunda fuerza en Cataluña.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión podría repetirse o incluso ir a más.

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De hecho, organizaciones del entorno de la CUP, como Arran, Alerta Solidària o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han convocado para la víspera de la Diada una movilización "antifascista" para impedir la presencia de Aliança en el Fossar de les Moreres, lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.

Desde el Govern de Salvador Illa, el propósito para este 11 de septiembre es reivindicar el espíritu unitario de hace 50 años en la multitudinaria movilización de la Diada en Sant Boi de Llobregat, donde miles de personas pidieron dejar atrás la dictadura franquista entre gritos de "Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía".

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El día 9, Illa presidirá un acto conmemorativo de aquella cita en Sant Boi y, al día siguiente, ofrecerá el tradicional discurso del president con motivo de la Diada, mientras que el día 11 participará en la ofrenda al monumento a Rafael Casanova y asistirá al acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya.

Por segundo año consecutivo, el Parlamento catalán celebrará el día 10 un acto de izada de la 'senyera' en el mástil de 25 metros de altura instalado en los exteriores de la sede parlamentaria.

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Con el lema 'Hi soc. Hi som. Independència' (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia), la ANC organiza un año más la manifestación independentista del 11S, con apoyo de Òmnium Cultural y otras entidades soberanistas, que tendrá un formato descentralizado -en Barcelona, Girona y Amposta- y que, en la capital catalana, contará con dos columnas que confluirán en la plaza Catalunya.

La CUP y sus organizaciones afines han convocado manifestaciones en Barcelona, Lleida, Girona y Reus con el lema 'Somos un pueblo en lucha por una tierra libre'. EFE

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