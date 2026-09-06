Arraun Lagunak encarrila la Bandera de La Concha con 9 segundos sobre Tolosaldea

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San Sebastián, 6 sep (EFE).- La tripulación de Arraun Lagunak ha cumplido los pronósticos que le otorgaban la etiqueta de favorita para adjudicarse la Bandera de La Concha femenina y ha logrado una renta nueve segundos sobre San Juan, en la primera de las dos jornadas disputada este domingo que trae también la clasificación para la tanda de honor de la cántabra Astillero.

El bote más cualificado de los dos que representan a San Sebastián, el otro es Donostiarra, mostró una gran fortaleza desde la salida y poco a poco empezó a sumar segundos de ventaja ante los rivales de su tanda que poco pudieron hacer.

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Arraun bogaba con algunas de las embarcaciones más potentes de las dos tandas, ya que integraba también a Orio y a San Juan, es decir tres de las cuatro primera clasificadas en la Liga Eusko Tren que es la máxima división del remo femenino, junto a un bote de Astillero que sorprendió con su segunda plaza en la clasificatoria del pasado jueves.

Arraun llegó al giro de la ciaboga con seis segundos sobre San Juan, que mostraba también fortaleza, pero la vuelta a la bahía trajo la versión más poderosa de Arraun que incrementaría la ventaja y se acerca mucho a conseguir una nueva bandera.

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La otra tanda contaba con la segunda de las candidatas al triunfo final aunque menos favorita, una Tolosadea que ha sido la máxima rival en la liga para las donostiarras y que cumplió el pronóstico porque, en brava pugna con Hibaika hasta la ciaboga, realizó un largo de retorno notable metiendo una marcha más que sus rivales para doblegarlas con algún sufrimiento.

Clasificación regata femenina 19 Bandera de La Concha:

Clasificadas para tanda de honor:

1.- Arraun Lagunak 10:49 minutos

2.- Tolosaldea a 9 segundos

3.- San Juan a 10:54 segundos

4.- Astillero a 10:74 segundos

Clasificadas para tanda de consolación:

5.- Hibaika a 12.32 segundos

6.- Donostiarra a 13.26 segundos

7.- Zarautz a 18.08 segundos

8.- Orio a 18.46 segundos. EFE

cr/cl/apa