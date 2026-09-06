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3-0. El Eibar logra su tercer triunfo seguido y frena al Granada

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Eibar (Gipuzkoa), 6 sep (EFE).- El Eibar encadenó este domingo su tercer triunfo consecutivo y su tercera portería a cero, ante el Granada (3-0), y desbancó al equipo andaluz de la cabeza de la clasificación, a la espera de que se complete la jornada.

Al Granada no le salió nada y estuvo totalmente desaparecido del terreno de juego ante un Eibar que comenzó el duelo con intensidad y un fútbol rápido buscando a sus puntas, Bautista y Gil.

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En el minuto 8, una asistencia de Bautista a Iván Gil la convirtió éste en el 1-0.

El equipo vasco quiso sentenciar por la vía rápida y en el minuto 18 pudo hacerlo por medio de Bautista, pero su tiro se fue ligeramente desviado ante un Granada que dispuso de una buena ocasión de gol en el minuto 26, pero el disparo de Alemañ lo paró con apuros Magunagoitia.

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La oportunidad más clara del Granada en la primera mitad llegó en el minuto 41, cuando un disparo de falta de Alcaraz salió rozando un poste de la portería local, pero en el 43 una internada de Adu Ares tras un pase de Guruzeta acabó con el segundo tanto para el Eibar .

El conjunto vasco afrontó el segundo tiempo con tranquilidad y hasta el minuto 53 no se acercó con peligro a la portería rival, por medio de Guruzeta.

El Granada tuvo su oportunidad con un remate de Pampín que se perdió por la izquierda, pero en la siguiente el Eibar puso la puntilla al marcar el tercero. Lo firmó Guruzeta desde el centro del área en el minuto 57 tras recibir una asistencia de Álvaro Rodríguez en un rápido contraataque.

El partido era una monólogo del Eibar, que en el minuto 76 se quedó con 10 tras expulsar el árbitro a Jair Amador por juego peligroso, pero el Granada no lo pudo aprovechar porque seis minutos más tarde Diego Hormigo se retiró del campo por lesión y Pacheta, que ya había agotado los cambios, no pudo sustituirle, por lo que ambos equipos jugaron los últimos minutos con diez futbolistas.

Fueron minutos anodinos, con todo ya decidido y el triunfo del Eibar no peligró en ningún momento.

- Ficha técnica:

3. Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez (Cubero, m. 60), Elgezabal (Jair Amador, m. 46), Arbilla, Bernat, Aleix Garrido, Mada, Adu Ares (Markel Arana, m. 77), Iván Gil (Javi Martón, m. 70), Guruzeta y Bautista (Lucas Núñez, m. 70).

0. Granada: Lizoain, Sergio López, Lama, Bourama, Pampín, Gumbau (Dylan Rodríguez, m. 65), Alcaraz (Hormigo, m. 65), Alemañ (Jorge Pascual, m.46), Emeka (Rodelas, m. 55), Chinaza (Marqués, m. 46) y José Arnaiz.

Gol: 1-0, m.8: Iván Gil. 2-0, m.43: Adu Ares. 3-0, m.57: Guruzeta.

Árbitro: Gonzalo Romero. Amonestó a Diego Pampín, Guruzeta, Elgezabal, Rodelas, Martón y Lama. Expulsó con roja directa en el minuto 76 a Jair Amador.

Incidencias: partido de la cuarta jornada disputado en Ipurua ante 4.154. EFE

lrb/ism

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