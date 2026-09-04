Vox pide la comparecencia en el Congreso de Marlaska, Robles y la directora de Seguridad

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Madrid, 4 sep (EFE).- Vox ha registrado en el Congreso peticiones de comparecencias para dar cuenta de la posible implicación de gendarmes marroquíes en la entrada masiva de migrantes a Ceuta el 30 de julio de los ministros de Interior y Defensa y de la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Vox ha dado a conocer este viernes a la prensa, el día después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el pleno del Congreso, que había solicitado esas tres nuevas comparecencias con anterioridad, ya que fueron registradas el pasado miércoles.

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En las solicitudes de comparecencia de Fernando Grande-Marlaska (Interior), Maragarita Roblees (Defensa) y Loreto Gutiérrez Hurtado (DSN) se especifica que expliquen el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional. EFE