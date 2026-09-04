Temperaturas muy altas en casi toda España, con 15 regiones en aviso por calor

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Madrid, 4 sep (EFE).- El episodio anómalo de calor para un mes de septiembre que afecta a España pondrá este viernes en aviso naranja o amarillo a quince comunidades autónomas de la península por temperaturas elevadas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas serán significativamente altas en la mayor parte de la península, en una jornada marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país.

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Se registrará nubosidad baja en los litorales de Galicia, Asturias, Alborán y Estrecho, con algunas brumas y nieblas costeras. Habrá calima ligera en Alborán, oeste de la península y este de Canarias.

Mientras, el acercamiento de una dana desde el suroeste provocará cielos nubosos en el tercio oeste e intervalos nubosos en el resto, con algún chubasco o tormenta aislada en puntos del suroeste o del área cantábrica.

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En Canarias se registrarán cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas y baja probabilidad de algún chubasco aislado en cumbres; con ascenso de temperaturas y alisio con probables intervalos fuertes.

Las temperaturas máximas serán elevadas para la época en la mayor parte del país, ascenderán en los tercios este y nordeste peninsular, meseta norte y archipiélagos, con aumentos localmente notables en el Cantábrico oriental. Se superarán los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular, sin descartar localmente en las islas, y los 40 en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur.

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Descenderán en el norte de Galicia y en el tercio suroeste peninsular, donde podrán ser localmente notables.

Habrá noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur peninsular, Mediterráneo y depresiones del nordeste, pudiendo localmente no bajar de 25 grados en Canarias y en las depresiones del suroeste peninsular.

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Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad noroeste peninsular, mientras en el resto habrá pocos cambios.

Soplará levante moderado en el Estrecho y nordeste moderado en litorales gallegos. Será flojo en el resto, predominando las componentes oeste y norte salvo en el Mediterráneo, donde lo harán las este y sur.

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- GALICIA: en el litoral, intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y nieblas dispersas que podrían extenderse a zonas próximas del interior. En el interior, poco nuboso aumentando los intervalos de nubes medias y altas.

Temperaturas mínimas en aumento; máximas en descenso ligero en los litorales atlánticos y en ascenso ligero en el interior, pudiendo alcanzarse los 36 y 38 grados en algunas áreas. Viento flojo variable.

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- ASTURIAS: en el litoral, intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y probables nieblas dispersas. En el interior, poco nuboso aumentando los intervalos de nubes altas y medias y con alguna nubosidad de evolución en la cordillera, sin descartar algún chubasco disperso.

Temperaturas en ascenso, pudiendo alcanzar los 36 grados en algunas zonas, salvo ligero descenso de las máximas en el litoral occidental. En el litoral, viento flojo; en el interior, flojo variable.

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- CANTABRIA: en el litoral, poco nuboso de nubes bajas acompañadas de brumas y posibilidad de alguna niebla dispersa. En el interior, intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución en la cordillera.

Temperaturas en aumento, con máximas que alcanzarán los 34-36 grados. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el litoral, que pueden ir acompañadas de alguna bruma dispersa, y algunas nubes altas. Temperaturas mínimas al alza, que podrá ser notable en zonas del sureste de Álava.

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Temperaturas máximas en ascenso generalizado, se podrán alcanzar entre 36 y 38 grados en algunas zonas. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas, aumentando la nubosidad con nubes de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional con tormenta. Temperaturas en ascenso, localmente notable; máximas en ligero aumento.

Viento variable, flojo con algún intervalo de moderado.

- NAVARRA: cielo despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, puntualmente notable en algunas zonas; máximas en aumento generalizado, pudiendo llegar a los 39 grados en algunas zonas. Viento flojo variable.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas y tendiendo a nuboso. Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas. Viento variable, flojo en general.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas al alza. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en aumento o sin cambios; máximas en ascenso, ligero en Pirineos y litorales. Viento flojo de dirección variable, con algún intervalo moderado.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con nubes altas aumentando a nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional, con tormenta en el extremo occidental. Temperaturas mínimas en ascenso, ligero a moderado; máximas sin cambios o en ligero o moderado descenso.

Viento variable, flojo con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con tendencia a nuboso, con nubes medias y altas. Posible calima ligera. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, con máximas entre 37 y 39 grados. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, que aumentará a nubes medias y altas, sin descartar nubosidad de evolución en las sierras del sureste, con alguna tormenta ocasional. Calima ligera. Temperaturas con cambios ligeros o sin cambios, con máximas en torno a 36-40 grados.

Viento flojo variable, con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable, con algún intervalo moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con brumas matinales en el litoral. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Polvo en suspensión.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en aumento. Vientos flojos variables, con brisas y ocasionalmente moderados en el interior.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o las diurnas en ligero ascenso en el este de cada isla. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas. Nubosidad baja en el litoral mediterráneo, sin descartar brumas. Polvo en suspensión.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el tercio occidental y en ligero ascenso en el litoral mediterráneo; en el resto sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados. Levante moderado en el Estrecho, ocasionalmente fuerte.

- CANARIAS: nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en costas del norte. Calima en altura. Con mayor incertidumbre, se esperan intervalos de nubosidad media, con tormentas aisladas y precipitaciones, en general débiles en las islas de mayor relieve.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas de interior para las máximas. Se podrán alcanzar entre 30 y 34 °C. Viento moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas, con una probabilidad reducida de rachas puntualmente muy fuertes. EFE