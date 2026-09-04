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El TSJC rechaza amnistiar a dos excargos de ERC hasta que se posicione la justicia europea

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Barcelona, 4 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado amnistiar ya a los excargos de ERC en el Govern Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a la espera de que la justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteó, porque la sentencia del TJUE que avaló la ley no "responde" a todas sus reservas.

Jové y Salvadó están acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O cuando ejercían como altos cargos en la consellería de Economía en la etapa de Oriol Junqueras (ERC) durante el 'procés'.

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Antes de resolver si los amnistiaba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió dejar en suspenso el proceso que afecta a los dos exaltos cargos y elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante las dudas que le suscitaban varios artículos de la ley relativos a la protección de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.

En un auto, la sala civil y penal del alto tribunal desestima la petición que plantearon los exaltos cargos de ERC para que se les aplicara ya la amnistía una vez el TJUE avaló la ley del olvido penal en su sentencia del pasado 16 de julio, al considerar que los argumentos esgrimidos entonces por la justicia europea "no alcanzan a responder" todas sus reservas. EFE

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