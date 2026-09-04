Espana agencias

El teléfono de vivienda 047 supera las 20.000 consultas en ocho meses de funcionamiento

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El teléfono gratuito de atención ciudadana por el derecho a la vivienda, 047, alcanzó a finales de agosto las 16.786 llamadas y 20.260 consultas atendidas desde que el servicio se puso en marcha, a finales de enero.

Según ha apuntado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado, más de la mitad de las consultas formuladas tiene que ver con dudas de inquilinos y arrendadores y con las ayudas al alquiler, que absorben el 52 % del total.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, además, ha aumentado de forma relevante las consultas relacionadas con Casa 47, sobre cuestiones relativas a convocatorias de viviendas de alquiler asequible gestionadas por esta entidad. Así, las consultas sobre Casa 47 ya rozan el 10,5 % del total.

En menor volumen se sitúan las llamadas destinadas a resolver dudas sobre la compra de vivienda (4 %), la vivienda protegida (3 %), las ayudas a la rehabilitación de viviendas (2 %) o las comunidades de propietarios (1 %).

PUBLICIDAD

En suma, se registra una media diaria de 109 llamadas atendidas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Los AION UT, GEELY E2 y Leapmotor B05 lograron cinco estrellas gracias a sus sistemas de asistencia de serie, como la frenada automática y el mantenimiento de carril, junto con sus resultados en protección de los ocupantes y respuesta ante impactos

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Un hombre de 66 años logra sobrevivir nueve meses con un riñón de cerdo

El paciente recibió un órgano humano un año después y se recupera sin secuelas

Un hombre de 66 años logra sobrevivir nueve meses con un riñón de cerdo

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

El sospechoso huyó en dirección al puerto de Ceuta, el militar logró alcanzarlo tras una persecución por la zona

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

José María Pellejero, barista: “El café no se toma con azúcar. Si se lo tienes que echar es porque es de mala calidad o está muy tostado”

El especialista huye del hábito de añadir azúcar a la bebida en un vídeo de redes sociales

José María Pellejero, barista: “El café no se toma con azúcar. Si se lo tienes que echar es porque es de mala calidad o está muy tostado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

La llamada a la embajada no frena a Marruecos y otro ministro reclama Ceuta y Melilla: “No retrocederemos ni un palmo de nuestro territorio”

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

ECONOMÍA

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”