El teléfono de vivienda 047 supera las 20.000 consultas en ocho meses de funcionamiento

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El teléfono gratuito de atención ciudadana por el derecho a la vivienda, 047, alcanzó a finales de agosto las 16.786 llamadas y 20.260 consultas atendidas desde que el servicio se puso en marcha, a finales de enero.

Según ha apuntado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado, más de la mitad de las consultas formuladas tiene que ver con dudas de inquilinos y arrendadores y con las ayudas al alquiler, que absorben el 52 % del total.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, además, ha aumentado de forma relevante las consultas relacionadas con Casa 47, sobre cuestiones relativas a convocatorias de viviendas de alquiler asequible gestionadas por esta entidad. Así, las consultas sobre Casa 47 ya rozan el 10,5 % del total.

En menor volumen se sitúan las llamadas destinadas a resolver dudas sobre la compra de vivienda (4 %), la vivienda protegida (3 %), las ayudas a la rehabilitación de viviendas (2 %) o las comunidades de propietarios (1 %).

PUBLICIDAD

En suma, se registra una media diaria de 109 llamadas atendidas. EFE