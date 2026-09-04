El PP espera que la soledad del PSOE sobre Ceuta sea un punto de inflexión para sus socios

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Madrid, 4 sep (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho este viernes que la soledad parlamentaria del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia de este jueves para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta debería de servir como "punto de inflexión clarísimo" para los partidos que permiten que siga gobernando.

Muñoz ha dicho en una entrevista en RNE que el PP mantiene "la voluntad que ha tenido siempre" esta legislatura para una "moción de censura instrumental" que haga presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo con el compromiso de convocar elecciones de inmediato, pero, ha recordado, "le siguen faltando cuatro votos".

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Ha añadido que aunque los portavoces de otros grupos criticaran la acción del gobierno en la crisis de Ceuta, "a la hora de la verdad no quieren que haya alternancia política", y ha puesto como ejemplos a ERC y PNV.

En otra entrevista este viernes, en Telecinco, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha descrito la actitud de los socios parlamentarios de Sánchez con el refrán "miénteme, pero dime que me quieres".

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Por ello, Sémper ha dicho que la responsabilidad del Gobierno en la crisis de Ceuta es "responsabilidad también de sus socios". EFE