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El nuevo sistema de financiación autonómica se aprobará hoy con la ausencia de Madrid

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 Madrid, 4 sep (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, logrará este viernes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que agrupa a los consejeros económicos de todas las comunidades, apruebe su propuesta de nueva financiación autonómica, a pesar de que no contará con el apoyo de los territorios gobernados por el PP y la Comunidad de Madrid haya anunciado que no acudirá a la reunión.

España se encontrará hoy con los consejeros para debatir y aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque para que el sistema entre en vigor necesita reunir mayoría absoluta en el Parlamento.

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Ayer, tras confirmar Hacienda durante una reunión preparatoria que todas las comunidades asistirían, la Comunidad de Madrid anunció un plantón a Arcadi y animó a las demás autonomías gobernadas por el PP a hacer lo mismo como vía para paralizar la reforma.

"La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya 'quorum' en la reunión", argumentó el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, mientras que Hacienda tachó el anuncio de la Comunidad de Madrid de "gamberrada institucional".

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Su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, propuso en enero de 2026 que las comunidades autónomas recauden el 55 % del impuesto sobre la renta (IRPF) y el 56,5 % del IVA (impuesto al valor agregado), en lugar del 50 % actual, como parte del nuevo sistema de financiación autonómica que incrementa los recursos en manos de los territorios.

Con esta medida, el Gobierno calcula que los recursos de las autonomías aumentarán aproximadamente en 16.000 millones de euros en 2027, si llegara a entrar en vigor.

En el encuentro, el nuevo modelo solo necesita el voto positivo de una comunidad, algo que el Ministerio ya tenía asegurado con Cataluña -la reforma del modelo de financiación fue pactada entre el PSOE y ERC-, si bien Canarias ha anunciado también su apoyo, de modo que es seguro que el nuevo modelo salga adelante.

No obstante, eso no implica que vaya a contar con el apoyo de la mayoría de las autonomías: así, varias comunidades presididas por el PP han manifestado ya que su voto será negativo, porque el nuevo modelo, según ellos, ha sido pactado de manera unilateral en beneficio de los independentistas catalanes.

Ese es el anuncio que han hecho los ejecutivos de Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla y León.

En todo caso, y tras la vía libre de mañana, el Consejo de Ministros aprobará la reforma y dará inicio al trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año, ya que el Gobierno quiere que el nuevo modelo de financiación entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Sin embargo, la aprobación en el Parlamento no está garantizada, porque el modelo de financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica que requiere una mayoría absoluta de los votos para ser aprobada.

La reunión de esta mañana ha estado precedida de una ronda de encuentros bilaterales con las comunidades que han querido citarse con España.

Hacienda remitió cartas a todas las consejerías de Hacienda de las autonomías de régimen común, y a Ceuta y Melilla, el pasado mes de junio como paso previo a la convocatoria del consejo.

Los ejecutivos regionales del PP rechazaron la propuesta de reuniones bilaterales y se remitieron al Consejo como el foro adecuado para debatir la reforma, mientras que el del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha sí acogió positivamente la idea. EFE

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