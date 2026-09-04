El Congreso vota el 10 de septiembre la ley de nacionalidad saharaui en plena crisis ceutí

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El pleno de Congreso aprobará el próximo jueves, salvo sorpresas, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española, y lo hace en plena crisis de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y la polémica sobre el papel de Marruecos.

De esta manera, el 10 de septiembre verá la luz una ley que ha permanecido arrinconada durante más de un año debido, de acuerdo con sus promotores, a la falta de voluntad del Gobierno por ponerla en marcha.

PUBLICIDAD

Antes de su votación definitiva la próxima semana, la proposición del socio del Ejecutivo dio el penúltimo paso para su aprobación el pasado 23 de julio al salir adelante en comisión el dictamen de la ley, que logró el apoyo de la mayoría de los grupos.

Esta vez el PSOE sí apoyó la ley después de ser la única fuerza que votó en contra de su toma en consideración el 25 de febrero de 2025. El PP y Junts se abstuvieron en la votación del dictamen mientras que Vox lo rechazó.

PUBLICIDAD

Un amplio consenso que ha permitido la incorporación de todas las enmiendas que se podían asumir, según Sumar, salvo las del PP que pedían la supresión del texto presentado.

Entre las transaccionales acordadas se incluye la que amplía el plazo para solicitar la nacionalidad, ya que ahora contempla que puedan hacerlo los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977 y no 1976 como contemplaba el texto inicial.

PUBLICIDAD

La proposición de ley de Sumar prevé que los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y sus descendientes, aun cuando no tengan residencia legal en España, puedan acceder a la nacionalidad española.

La solicitud para la adquisición de la nacionalidad se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, un plazo que podrá prorrogarse adicionalmente por un año si así lo resuelve el Ministerio de Justicia.

PUBLICIDAD

Los saharauis que quieran acceder a la nacionalidad española podrán hacerlo aportando DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación, permiso de conducir español o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros. EFE