Dos de cada tres consumidores españoles priorizan los alimentos locales, según la OCU

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Madrid, 4 sep (EFE).- El 65 % de los consumidores españoles priorizan comprar alimentos locales o de proximidad, según un comunicado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) remitido este viernes.

El 63 % de los encuestados por la organización ha admitido que los productos locales están presentes "a menudo o muy a menudo" en su cesta de la compra y que "si no lo están más" es por falta de claridad en la información sobre el origen del alimento en el etiquetado.

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Entre el 70 y el 95 % de la carne, del pescado y de los huevos a granel a la venta en los supermercados carece de información sobre origen, ha explicado la OCU, que a su vez ha insistido en la obligatoriedad de estos datos al tratarse de productos frescos o poco procesados.

Para la organización se trata de una circunstancia que requiere la atención de las autoridades de consumo locales y autonómicas, y ha instado al Ministerio de Agricultura a impulsar una normativa europea para que el etiquetado incluya por norma información sobre el origen de los ingredientes.

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Hoy en día, el único dato obligatorio respecto la información en el etiquetado se refiere al nombre, razón social y dirección del fabricante, que no tiene porqué coincidir con el productor del alimento, ha lamentado OCU.

Además, los encuestados por la organización han señalado el "excesivo" precio de los alimentos locales, aunque uno de cada dos ha afirmado que está dispuesto a pagar más por ellos.

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Por su parte, la organización ha asegurado que los precios no tienen por qué ser mayores.

"La ternera nacional siempre es más barata que la viene de fuera, lo mismo que los garbanzos. Y otras veces, cuando se trata de productos ya de por sí baratos, como el resto de las legumbres, las diferencias apenas se aprecian en la cesta de la compra", ha señalado la OCU.

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La "escasa oferta" supone una tercera barrera para el consumo de proximidad, ante lo que la OCU ha instado al Gobierno a introducir alimentos locales en hospitales y residencias. EFE