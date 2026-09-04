Diez intoxicados por monóxido de carbono en un barco atracado en el Puerto de Barcelona

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Barcelona, 4 sep (EFE).- Diez personas han resultado afectadas esta noche, una de ellas en estado crítico, a causa de un intoxicación de monóxido de carbono (CO) en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en su cuenta de X, de los 10 afectados, el que se encontraba en estado crítico ha sido trasladado al Hospital Clínico, y otro en estado grave ha sido llevado al hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona).

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También a este último hospital han sido trasladados otros cuatro afectados con lesiones menos graves, mientras que cuatro personas en estado leve han sido dadas de alta en el lugar y otras nueve han resultado ilesas.

El SEM ha activado un total de 12 ambulancias para asistir a los intoxicados. EFE