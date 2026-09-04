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Cerro Porteño regresa al triunfo en el segundo partido de Gustavo Costas en el banquillo

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Asunción, 3 sep (EFE).- El Cerro Porteño regresó al triunfo y se impuso este jueves por 1-3 al Recoleta en la octava fecha del Torneo Clausura de Paraguay, y en el segundo partido de la nueva etapa del argentino Gustavo Costas en el banquillo del Ciclón de Barrio Obrero.

El combinado azulgrana dio un golpe en la primera mitad, cuando anotó los tres goles con los que ganó el partido.

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En este choque, el delantero argentino Pablo Vegetti anotó un doblete a los 14 y 34 minutos, mientras que Iván Ramírez marcó el tercero en el 44.

Por su parte, el defensor Marcos Pereira anotó a los 52 minutos el único tanto de Recoleta.

El Ciclón no ganaba desde la quinta fecha. La jornada pasada, igualó 1-1 ante el Libertad en el debut del antiguo timonel del Racing en el banquillo.

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Costas, de 63 años, cumplió así su segundo partido en su nuevo ciclo al frente del Cerro Porteño, con el que ya alzó 4 títulos entre el 1 de enero de 2005 y el 24 de abril de 2007.

Ayer, Nacional se acercó a la cima tras imponerse por 3-0 al Libertad con los goles de Hugo Benítez, Leandro Meza y Hugo Valde, mientras que Olimpia y Guaraní pactaron 1-1 con las dianas de Richard Ortiz para El Franjeado y el argentino Juan Manuel García para el Aborigen.

También el miércoles, el Trinidense goleó a domicilio por 0-3 al Sportivo Ameliano con los tantos de Clementino González, Luis Abreu y Faustino Barone.

La jornada se inició el martes con el triunfo de San Lorenzo por 3-1 ante Rubio Ñú y el empate a dos entre el 2 de Mayo y el Sportivo Luqueño.

Con estos resultados, el 2 de Mayo continúa en la cima de la tabla con 18 enteros, 2 más que el escolta Libertad y 3 más que el Nacional. EFE

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