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Católica y Aucas empatan e irán al hexagonal por la Libertadores y la Sudamericana 2027

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Guayaquil (Ecuador), 3 sep (EFE).- Universidad Católica y Aucas empataron este jueves 1-1 por la vigésima octava fecha de la Liga Pro de Ecuador y, junto con Independiente del Valle y Macará, aseguraron su clasificación al hexagonal final, que repartirá tres cupos para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana de 2027.

El panameño José Fajardo adelantó a Universidad Católica y el ecuatoriano Michael Carcelén marcó el empate de Aucas, que quedó en el tercer puesto, con 48 puntos, los mismos que Macará, que está segundo.

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Por su parte, Universidad Católica pasó al cuarto lugar, con 45 unidades.

Independiente del Valle continúa como líder absoluto, con 68 puntos, mientras Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito ocupan, de momento, el quinto y sexto puesto, respectivamente, con 42 unidades cada uno.

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Leones del Norte y Libertad, con 38 puntos cada uno, y Mushuc Runa, con 37, aún tienen posibilidades de desplazar a alguno de ellos de los puestos que dan acceso al hexagonal final.

Leones del Norte derrotó este jueves por 1-0 a Orense con un gol del atacante Christian Solano, mientras Libertad empató 1-1 con Emelec.

Cristhian Valencia anotó para el conjunto libertario y José Francisco Cevallos consiguió el empate para Emelec, que se mantuvo en el undécimo puesto, con 36 puntos.

Uno de los protagonistas de la fecha fue el argentino Darío Benedetto, autor del gol con el que Barcelona derrotó por 2-1 a Independiente del Valle y puso fin a la racha de doce partidos sin perder del líder del torneo.

El resultado también acabó con la racha de Independiente del Valle sin perder en el estadio de Barcelona, que se remontaba a 2024.

El uruguayo Franco Posse se mantiene como líder de la tabla de goleadores, con once tantos, seguido por los ecuatorianos Edinson Mero, de Guayaquil City; Juan Anangonó, de Leones del Norte, y Ronie Carrillo, de Emelec, con diez cada uno. Con nueve goles aparece el panameño José Fajardo, de Universidad Católica. EFE

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