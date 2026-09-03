Tabilo avanza a tercera ronda en Nueva York, donde espera Zverev

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Redacción Deportes (EE.UU.), 3 sep (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo derrotó este jueves al australiano Alexei Popyrin y se clasificó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en la que podría medirse con el alemán Alexander Zverev.

Tabilo, 28 del mundo, remontó a Popyrin (n.130) tras un mal inicio por 2-6, 7-6(4), 7-6(3) y 6-2 en 3 horas y 22 minutos.

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En tercera ronda, el chileno espera al ganador del partido entre Zverev (n.2) y el francés Quentin Halys (n.52), que juegan esta noche en el Arthur Ashe, el estadio central del complejo tenístico de Flushing Meadows, en Queens.

Es la tercera vez que Tabilo se mete en una tercera ronda de un 'grande' después de Wimbledon en 2024 y Roland Garros en 2026.

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Por otro lado, el argentino Marco Trungelliti (n.81) dijo adiós al Abierto de Estados Unidos tras caer ante el belga Alexander Blockx (n.34) por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-1 en 2 horas y 41 minutos. Blockx será el rival del italiano Flavio Cobolli (n.6) en la tercera ronda.

La salida de Trungelliti deja a Francisco Cerúndolo (n.25), Tomás Martín Etcheverry (n.32) y Mariano Navone (n.49) como únicos representantes argentinos en la tercera ronda. EFE

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