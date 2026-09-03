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Se eleva a rojo el aviso por calor en Jaén, con temperaturas máximas de hasta 44 grados

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Sevilla, 3 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo, lo que representa un "peligro extraordinario", el aviso por calor en la comarca jienense de Morena y Condado, donde pueden registrarse temperaturas de 44 grados hasta las 21:00 horas, especialmente en la zona de Andújar.

La Aemet ya había ampliado esta mañana a seis de las ocho provincias andaluzas el aviso naranja por temperaturas máximas que pueden alcanzar en algunos puntos de la comunidad hasta los 43 grados e incluso llegar puntualmente a los 44 en el caso de zonas de la Campiña sevillana.

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Los avisos naranja afectaban especialmente a las provincias de Andalucía occidental, en la vertiente atlántica, incluyendo la totalidad de las de Huelva y Sevilla y amplias zonas de Cádiz y Córdoba.

Además, se extendieron a otras zonas de Andalucía como parte de la provincia de Jaén (Valle del Guadalquivir, Morena y Condado -esta zona finalmente con aviso rojo- y Cazorla y Segura).

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Este aviso, que estará vigente hasta las 21 horas de este jueves, se amplió esta mañana a la cuenca del Genil de Granada, por temperaturas máximas de hasta 40 grados.

En otras áreas de las provincias con avisos naranja vigentes también se han mantenidos otros amarillos en puntos de Cádiz, Córdoba, Jaén y Granada.

En la vertiente mediterránea, Málaga y Almería son las únicas provincias andaluzas que no cuentan esta jornada con ningún tipo de aviso especial por calor, por las temperaturas significativamente altas que afectan al resto de Andalucía. EFE

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