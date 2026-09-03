Omrzel tras los pasos de Pogacar: "No me sorprende la victoria, tenía que llegar"

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Calar Alto (Almería), 3 sep (EFE).- El esloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ganador de la 12ª etapa de la Vuelta en Calar Alto, se mostró "orgulloso" por ser, con 20 años, el corredor de aquel país más joven en ganar una etapa en la ronda española, superando a su compatriota Tadej Pogacar.

"Estoy muy orgulloso de ser el esloveno más joven en ganar una etapa de una gran vuelta, superando a Tadej Pogacar. Es solo una estadística, no significa nada más, pero es una buena estadística", dijo Omrzel en la cima almeriense.

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Omrzel (20 años, Novo Mesto), en su primera gran vuelta, no se mostró especialmente sorprendido por su victoria, ya que por su trabajo "tenía que llegar mas temprano que tarde".

"No me sorprende, porque sé todo el trabajo que he hecho. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero desde luego no me lo esperaba al 100% en mi primera gran vuelta. Todavía no me lo creo, pero me sentí genial. Sigo sintiéndome bien; no estoy cansado. Simplemente lo estoy disfrutando", explicó.

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Omrzel remató la estrategia del Bahrain, equipo que metió en la fuga del día a dos referencias como Pello Bilbao y Santiago Buitrago. Al final el novel superó a los veteranos.

"La verdad es que todo el equipo Bahrain Victorious es fantástico. Los corredores nos entendemos a la perfección. Trabajamos muy bien juntos, a la perfección. Decimos que es como jugar a la PlayStation. Hacemos lo que queremos. Entramos en las escapadas con Pello Bilbao, Santi Buitrago y los demás. Ha sido increíble", concluyó. EFE

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